Moyá, campeón en Marbella tras superar a McEnroe en la final

Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- El español Carlos Moyá se adjudicó este sábado la Senior Masters Cup de tenis tras superar al estadounidense John McEnroe en la fin al del torneo disputado en la pista central del Club de Tenis del hotel Puente Romano Beach Resort & Spa de Marbella.

McEnroe peleó hasta el último minuto, pero finalmente el buen estado de forma de Moyá, que se entrena prácticamente todos los días con Rafa Nadal, y su juventud decantó el partido a favor del mallorquín por 6-4 y 6-4, informan los organizadores.

"Es fantástico poder disfrutar de la competición ante alguien como John al que he admirado tanto. Me he sentido muy cómodo en el torneo y es una gozada poder jugar en esta pista abarrotada", dijo Moyá en la entrega de premios.

"Lo intenté todo hoy, pero Carlos ha sido justo vencedor. Es un placer volver a jugar en España, en Marbella", dijo McEnroe a pie de pista.