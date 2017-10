Svitolina, Pliskova, Wozniacki, Radwanska y Arruabarrena, a segunda ronda

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina, tercera favorita, la checa Karolina Pliscova, cuarta, la danesa Karoline Wozniacki, quinta, y la polaca Agnieszka Radwanska, vigente campeona, alcanzaron, igual que la española Lara Arruabarrena, que eliminó a la rusa Svetlana Kuznetsova, séptima cabeza de serie, la segunda ronda del torneo de Pekín.

El español Marcel Granollers, el tunecino Malek Jaziri, el belga Steve Darcis y el serbio Dusan Lajovic lograron alcanzar el cuadro principal del torneo masculino.

Elina Svitolina no tuvo problemas ante la china Lin Zhu (6-3 y 6-2) para superar su primer compromiso y citarse con la australiana Ausheigh Barty.

Dos excampeonas también progresaron en el torneo. Radwanska, que ganó en 2011 además de en la última edición, tumbó a la alemana Carina Witthoeft por 7-5 y 6-3 y se medirá a la china Shuai Zhang, que superó a la kazaja Yulia Putintseva por 6-4 y 6-4.

Caroline Wozniacki, que logró el título en 2010, necesitó tres sets para deshacerse de la local Qiang Wang (6-1, 6-7 (4) y 6-1). Jugará contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

La española Lara Arruabarrena propició una de las sorpresas de la sesión al eliminar a la rusa Svetlana Kuznetsova, que fue campeona en 2006 y 2009. La española remontó y ganó 6-7 (2), 7-5 y 6-1 y se enfrentará en segunda ronda a la rusa Daria Kasatkina.

Sin embargo, su compatriota Carla Suárez no pudo con la checa Karolina Pliskova, cuarta cabeza de serie, que se impuso por 6-3 y 6-4. La alemana Andrea Petkovic, que eliminó a la holandesa Kiki Bertens (6-4 y 6-0), será la rival de la checa en segunda ronda.

La británica Johanna Konta, sexta, fue otra de las que se despidió del torneo. Cayó ante la rumana Monica Niculescu por 6-1 y 6-2.

Además, sacaron adelante sus partidos la eslovaca Magdalena Rybarikova, que venció a la canadiense Eugenie Bouchard (6-4 y 6-3), la francesa Alizé Cornet, que arrolló a la china Yafan Wang (6-3 y 7-5), la australiana Samantha Stosur, que batió a la checa Katerina Siniakova (6-3 y 6-2), la rusa Ekaterina Makarova, verdugo de la estadounidense Jennifer Brady (6-3 y 6-3) y la alemana Julia Goerges, que superó a la estadounidense Madison Brengle (6-4 y 6-3).

En la competición masculina, Marcel Granollers accedió al cuadro principal tras superar a Coric por 6-3 y 6-4, igual que el tunecino Malek Jaziri, el belga Steve Darcis y el serbio Dusan Lajovic.

-- Resultados de la jornada

- Individual femenino. Primera ronda

Shuai Zhang (CHN) a Yulia Putintseva (KAZ), por 6-4 y 6-4

Caroline Wozniacki (DIN, 5) a Qiang Wang (CHN), por 6-1, 6-7(4) y 6-1

Karolina Pliskova (CZE, 4) a Carla Suárez Navarro (ESP), por 6-3 y 6-4

Elina Svitolina (UKR, 3) a Lin Zhu (CHN), por 6-3 y 6-2

Monica Niculescu (RUM) a Johanna Konta (GBR, 6), por 6-1 y 6-2

Magdalena Rybarikova (SVQ) a Eugenie Bouchard (CAN), por 6-4 y 6-3

Agnieszka Radwanska (POL, 11) a Carina Witthoeft (ALE), por 7-5 y 6-3

Alizé Cornet (FRA) a Yafan Wang (CHN), por 6-3 y 7-5

Samantha Stosur (AUS) a Katerina Siniakova (CZE), por 6-3 y 6-2

Ekaterina Makarova (RUS) a Jennifer Brady (USA), por 6-3 y 6-3

Lara Arruabarrena (ESP) a Svetlana Kuznetsova (RUS, 7), por 6-7(2), 7-5 y 6-1

Andrea Petkovic (ALE) a Kiki Bertens (HOL), por 6-4 y 6-0

Julia Goerges (ALE) a Madison Brengle (USA), por 6-4 y 6-3

- Individual masculino.

. Última ronda fase previa.

Marcel Granollers (ESP) gana a Borna Coric (CRO), por 6-3 y 6-4

Malek Jaziri (TUN) a Sergiy Stakhovsky (UKR), por 6-4 y 7-6

Steve Darcis (BEL) - Peter Polansky (CAN), por 5-7, 7-6 y 6-4

Dusan Lajovic (SRB) - Rogerio Dutra Silva (BRA), por 6-3, 5-7 y 6-3

Fin de los resultados de la jornada.