Kyrgios donará 10 dólares por ´ace´ a los afectados por el huracán Irma

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El tenista australiano Nick Kyrgios ha anunciado que donará 10 dólares por cada 'ace' (saque directo) que consiga en los torneos, desde ahora hasta el final del año 2017, a los afectados por el huracán Irma.

El tenista nacido en Camberra, que actualmente ocupa el número 19 del mundo, pretende sumarse de esta forma a la campaña iniciada por la jugadora portorriqueña Mónica Puig para ayudar a las víctimas de esta tragedia.

"Tras lo sucedido en Puerto Rico y viendo a tanta gente buena luchar he decidido sumarme y ayudar a mi compañera de tenis Mónica Puig en su admirable campaña de recaudación de fondos para ayudar a la gente de Puerto Rico afectada por el huracán Irma", anunció Kyrgios en una carta publicada en las redes sociales.

La iniciativa a la que se ha sumado Kyrgios entra en vigor desde este momento, en plena participación en el torneo de Pekín. De hecho, ya contabiliza para la causa los doce saques directos que ha obtenido en su partido contra el georgiano Nikoloz Basilashvili.

"Desde este momento y hasta el final de 2017 donaré 10 dólares por cada 'ace' que consiga. Incluyendo el que recientemente he jugado en Pekín, donde he logrado 12 en mi primer partido del torneo", añadió en su comunicado Nick Kyrgios, que venció a Basilashvili por 6-1 y 6-2.

"Mis pensamientos y mis oraciones van destinadas a las personas afectadas, Tenemos que hacer todo lo que podamos por esta causa y centrarnos en ayudar a la gente de Puerto Rico", agregó el tenista australiano.