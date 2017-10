Nadal jugará el Abierto Mexicano en 2018

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, anunció su participación en el Abierto Mexicano de tenis, informó hoy Raúl Zurutuza, director del torneo, que celebrará su XXV aniversario en Acapulco del 26 de febrero al 3 de marzo próximos.

"Regresa Rafa, un amigo de México y del Abierto, que no necesita presentación", dijo Zurutuza en una conferencia de prensa para anunciar la lista de participantes en la edición de 2018, en la que estará ausente el suizo Roger Federer, quien no aceptó una invitación.

Además de Nadal, campeón del Abierto en 2005 y 2013, también se anunció la participación del alemán Alexander Zverev, cuarto del ránking, el croata Marin Cilic, quinto, el estadounidense Sam Querrey (15) y el argentino Juan Martín del Potro.

La organización también cuenta con la participación en Acapulco del austríaco Dominic Thiem, ganador en 2016 y séptimo del mundo, y los españoles David Ferrer, campeón en 2010, 2011, 2012 y 2015, y Nicolás Almagro, vencedor en 2008 y 2009.

Zurutuza lamentó que no prosperara la negociación con Federer, pero contó que están vigentes invitaciones al serbio Novak Djokovic, número seis del mundo, y el suizo Stan Wawrinka, noveno.

La competición femenina tendrá como primera favorita a la estadounidense Venus Williams, que ganó este torneo en 2009 y 2010.