Moyá y Corretja jugarán la gran final de la ATP Champions Tour

Palma, 7 oct (EFE).- Los ex tenistas españoles Carlos Moyá y Alex Corretja disputarán mañana, domingo, la gran final de la Legends Cup ATP Champions Tour de Palma al derrotar hoy al sueco Thomas Enqvist (7-6; 2-6; 10-4) y al chileno Fernando González (6-7 (4); 6-4; 10-8), respectivamente.

Moyá intentará revalidar el título que conquistó el año pasado frente a Corretja, ganador de la primera edición del torneo que se juega en la pista de tierra batida del Palma Sport Tennis Club.

El mallorquín parte como favorito ante el catalán, ya que viene de ganar el trofeo de Marbella al derrotar en la final al estadounidense John McEnroe.

Moyá, ex número del mundo, encontró mucha resistencia en el sueco Thomas Enqvist, cuya mejor clasificación mundial fue un cuarto puesto en 1994 y que en toda su carrera profesional ganó 19 títulos de la ATP.

El balear, actual integrante del equipo técnico del número uno del mundo, Rafa Nadal, doblegó a Enqvist en el juego decisivo, al mejor de diez puntos (10-4), tras una dura batalla (7-6; 2-6)

En el primer partido de la jornada Corretja también necesitó un tercer set para derrotar a González (10-8) y clasificarse para la final del torneo.

El primer set fue para el chileno en la muerte súbita 7-6 (4), pero la reacción del español no se hizo esperar y se adjudicó la segunda manga en la segunda bola de partido que tuvo (6-4).

Tanto Corretja como González exhibieron en la pista una gran variedad de golpes en la superficie favorita de ambos, la tierra batida, en la que sumaron numerosos trofeos en sus mejores años como profesionales.

Además de Moyá, Corretja, González y Enqvist también han competido en Palma el sueco Mats Wilander, el francés Henri Laconte, el australiano Mar Philippoussis, el británico Tim Henman y el sueco Mikael Pernfors.