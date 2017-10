Kyrgios se mantiene solidario y planea un proyecto para ayudar a niños

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El australiano Nick Kyrgios, reciente finalista del torneo de Pekín ante el español Rafael Nadal, está convencido de que puede hacer más por los niños con obras sociales, que en el tenis con su raqueta.

Recientemente el tenista nacido en Camberra anunció en las redes sociales que donaría 10 dólares por cada 'ace' (saque directo) que consiga en los torneos hasta el final del año 2017, y la recaudación irá destinada a los afectados por el huracán Irma, uniéndose así a la campaña iniciada por la jugadora puertorriqueña Mónica Puig para ayudar a las víctimas de esta tragedia, en la que también colabora, entre otros, la rusa Maria Sharapova.

"Mis pensamientos y mis oraciones van destinadas a las personas afectadas, Tenemos que hacer todo lo que podamos por esta causa y centrarnos en ayudar a la gente de Puerto Rico", agregó el tenista australiano, que luego elevó su oferta de ayuda a 50 dólares por "ace".

Ahora, en declaraciones publicadas en la página Player Voice, Kyrgios señala: "Creo que he encontrado mi objetivo para los próximos meses. Estoy tratando de poner algo en su lugar. La vida del tenista es bastante agradable, estamos bien pagados y los beneficios son bastante consistentes, pero nos sentimos vacíos si lo hacemos por dinero".

"Me encantan los niños. Me da más placer ayudarles y verles realizarse que mis propias victorias en el circuito. Si puedo hacer lo que tengo en mente, espero que me recuerden por ello más que alguien que ha hecho cosas en una cancha de tenis", añadió sin especificar cómo es su proyecto para ayudar a niños desfavorecidos.