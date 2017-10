Nadal, Federer, Del Potro y Ramos a cuartos en Shanghái, Zverev cae

Shanghái (China), 12 oct (EFE).- Los españoles Rafael Nadal y Albert Ramos lograron hoy su pase a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái, al igual que el suizo Roger Federer, mientras que otro de los favoritos, el alemán Alexander Zverev, dijo adiós tras ser eliminado por el argentino Juan Martín del Potro.

Nadal, número uno del tenis mundial, volvió a realizar un partido maestro en su segunda aparición en Shanghái y arrasó ante el italiano Fabio Fognini (28) por 6-3 y 6-1 en 62 minutos de juego.

"Ha sido un partido fantástico", apuntaba el español sobre la pista nada más certificar su pase a cuartos. "He jugado muy bien, sin ningún error", agregaba, consciente de que está cada vez más cerca de levantar uno de los pocos trofeos que todavía no tiene en sus vitrinas.

Feliz y satisfecho, el mallorquín reconocía luego ante la prensa que "el nivel de estos últimos días ha sido uno de los mejores del año". La semana pasada, el mallorquín se hacía con el Abierto de China que, como Shanghái, también se juega en pista dura, que no es su especialidad.

China está siendo así un país talismán para el tenista, quien se verá las caras en cuartos este viernes contra el búlgaro Grigor Dimitrov, a quien ya venció la semana pasada en las semifinales de Pekín.

El número dos, Federer, también cumplió su cometido y logró sin mayor problema su pase a cuartos de final tras ganar al ucraniano Alexandr Dolgopolov (41) por 6-4 y 6-2.

Federer se enfrentará en la siguiente ronda al francés Richard Gasquet, quien hoy ganó a su compatriota Gilles Simon por 7-5, 6-7(5) y 6-4.

En el sorteo de este Masters 1000 Nadal y Federer (quien ya ganó este torneo en 2014) fueron colocados en cuadros distintos por lo que solo podrían encontrarse en la final del próximo domingo.

Cayó sin embargo otro de los favoritos, el cuarto tenista mejor del mundo según la ATP, al alemán Alexander Zverev, quien no pudo superar al argentino Juan Martín Del Potro (23).

En un intenso e igualado partido, Del Potro logró vencer por 3-6, 7-6(5) y 6-4 y se enfrentará ahora al ganador del partido entre el estadounidense John Isner y el serbio Viktor Troicki.

Otra de las alegrías del día para el tenis español la protagonizó Albert Ramos, número 25 del mundo, quien logró su pase a cuartos de final tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-7(4) y 4-6.

"Estoy muy contento. Creo que era un partido muy difícil hoy contra un rival muy peligroso con un gran saque", dijo a Efe el español sobre el encuentro. Mañana tendrá un duro reto, el de ganar al número cinco del mundo, el croata Marin Cilic.

Este logró su pase a cuartos tras ganarle al estadounidense Steve Johnson por 7-6(1) y 6-4. También ganó el búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 y 7-6(3) al estadounidense Sam Querrey.

Por Paula Escalada Medrano