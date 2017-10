Del Potro pasa a cuartos en Shanghái tras eliminar a Zverev, cuarto del mundo

Shanghái (China), 12 oct (EFE).- El tenista argentino Juan Martín Del Potro logró hoy clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái tras vencer al alemán Alexander Zverev en un igualado partido por 3-6, 7-6(5) y 6-4.

El argentino, 23 del mundo según el ránking de la ATP, necesitó 1 hora y 55 minutos para doblegar al número 4 del mundo y jugará ahora los cuartos contra el ganador del partido entre el estadounidense John Isner y el serbio Viktor Troicki, un duelo que ha sufrido constantes retrasos por la lluvia.

"Fue un poco sorpresa este partido. Zverev siempre es favorito a ganar los torneos pero yo pude jugar el mejor partido de esta semana", dijo a Efe tras el encuentro.

Zverev, cuyo entrenador es desde hace unos meses el extenista español Juan Carlos Ferrero, se hizo sin problemas con el primer set pero, en el segundo, Del Potro recuperó fuerzas y logró adjudicárselo en el tie break.

Una rotura de saque del argentino al joven jugador de veinte años, la gran esperanza del tenis de su país, desestabilizó su juego y Zverev comenzó a cometer constantes errores que le costaron la victoria.

"Me sentí bien a pesar de ese primer set, fui de menor a mayor y la verdad que ganarle a un jugador que es tan bueno y que ha tenido una gran temporada me pone contento, sobre todo en este final de año", contó el argentino sobre la primera vez que se enfrentaba a Zverev.

Tras la eliminación del número cuatro del mundo, todavía quedan vivos los grandes favoritos, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, quienes esta tarde se juegan su clasificación a octavos en sendos partidos.

"Federer, Nadal, Cilic siguen en carrera y hay otros muchos. En esta superficie, con lo rápida que es, el saque es muy importante y yo creo que cualquiera puede ganar el torneo", dijo el argentino, quien fue finalista en Shanghái en el año 2013.

"Si mi juego me sigue acompañando y voy creciendo en el nivel, la verdad es que he jugado contra todos, he tenido buenos partidos, malos partidos, pero se que cuando estoy en buenas condiciones puedo tener partidos parejos con los mejores", agregó.