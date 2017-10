Del Potro podría no jugar la semifinal de Shanghái por problemas en su muñeca

Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El argentino Juan Martín Del Potro podría no jugar la semifinal de mañana del Master 1000 de tenis de Shanghái por un posible problema en su muñeca y tendrá que esperar a ver qué decide un equipo médico tras hacerle una resonancia magnética.

"Me caí y apoyé muy fuerte mi muñeca y sentí el gran impacto. Soy alto, peso casi cien kilos y la muñeca me sufrió bastante así que ahora estoy yendo a la clínica a hacerme los estudios y ver qué es lo que tengo y cuál es el diagnóstico", explicó el tenista a la prensa.

Del Potro se clasificó hoy para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái tras vencer al serbio Viktor Troicki por 6-4, 1-6, 6-4 en un partido en el que se temió su abandono tras hacerse daño en su lastimada muñeca izquierda.

Tras perder el primer set, el argentino remontó y logró adjudicarse los dos siguientes aunque en mitad del tercero sufrió la caída y tuvo que salir un fisioterapeuta a atenderlo.

Aunque su cara de dolor hizo temer lo peor y despertó los temores de posibles nuevos problemas en su conflictiva muñeca, finalmente el argentino continuó el partido y logró adjudicarse la victoria.

Del Potro contó a la prensa, una hora después de terminar el encuentro, que ahora no sentía tanto dolor como en el momento de caerse, lo que podría ser una buena señal.

"He sufrido mucho en toda mi carrera con mi muñeca y otras cosas y algo he aprendido, así que ahora voy directamente a chequearme qué es lo que tengo con el médico. Para tomar una decisión correcta hay que poner las prioridades de la vida correctamente y hacer lo más inteligente posible", dijo.

En los últimos años, el argentino ha sido operado en varias ocasiones de la muñeca izquierda, cirugías que han mantenido apartado de las pistas durante varias temporadas.

Si el equipo médico le da la autorización para jugar, se verá las caras con el vencedor del duelo entre el francés Richard Gasquet y el suizo Roger Federer, el segundo mejor tenista del mundo.

"En caso de no tener nada importante y estar bien para mañana va a ser una buena oportunidad", dijo el argentino, quien fue finalista en este torneo en 2013, cuando cayó contra Novak Djokovic en la final.

En su paso por Shanghái, Del Potro ha logrado vencer a al georgiano Nikoloz Basilashvili, al ruso Andrey Rublev y al alemán, Alexander Zverev, el cuarto mejor tenista del mundo según la ATP.