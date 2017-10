Federer elimina a un duro Del Potro y jugará la final soñada con Nadal

Shanghái (China), 14 oct (EFE).- El suizo Roger Federer, número dos del mundo, derrotó al argentino Juan Martín del Potro en un igualado partido de la semifinal del Masters 1.000 de Shanghái, por 3-6, 6-3 y 6-3.

El suizo no exhibió su mejor juego pero regaló a la afición su final soñada, ya que este domingo se enfrentará contra el español Rafael Nadal, número uno del mundo.

Federer se tomó así la revancha contra el argentino por su derrota en el pasado US Open, cuando Del Potro lo eliminó en los cuartos de final.

El argentino decidió finalmente jugar pese a que sufre un traumatismo en la muñeca izquierda tras una caída en el partido de ayer contra el serbio Viktor Troicki, un problema que pareció no restarle intensidad a su juego de hoy.

En los últimos años, el argentino ha sido operado en varias ocasiones de la muñeca izquierda, cirugías que han mantenido apartado de las pistas durante varias temporadas y por eso ayer tras su caída decidió ir al hospital para hacerse una resonancia magnética.

El partido de hoy arrancó con un Del Potro muy fuerte que en el sexto punto logró romperle el saque al número dos del mundo y colocarse 4-2 arriba, un punto que decantó el primer parcial a su favor.

El segundo set se decidió en también en un larguísimo sexto punto en el que el argentino logró salvar cuatro bolas de rotura pero en la quinta Federer le acabó rompiendo el servicio, inclinando el set a su favor y forzando un tercero.

En el último parcial, Federer volvió a romper, esta vez en el tercer punto, y Del Potro ya no fue capaz de hacer nada para remontar.

Tras la victoria de hoy de Nadal contra el croata Marin Cilic, los aficionados chinos tendrán así su final soñada, el número uno del mundo tratando de lograr por primera vez este torneo y enfrentándose contra el número dos, quien ya lo ganó en 2014.

Nadal peleará por su séptimo título de la temporada y Federer por el sexto. De las 37 veces que se han enfrentado desde el año 2004 (cuando un debutante Nadal lo echaba del Masters 1000 de Miami), Nadal ha ganado 23 y 14 victorias han sido para el suizo.

Sin embargo, los últimos cuatro duelos han sido para Federer, el último en el pasado Masters 1000 de Miami, cuando el suizo le ganó en la final. Para ver la última victoria de Nadal sobre Federer hay que remontarse al 2014, cuando consiguió imponerse en las semifinales del Open de Australia.

Nadal está teniendo un exitoso paso por China, donde hace una semana ganó el Abierto de China en Pekín e intentará mañana lograr un torneo que es uno de los cuatro grandes títulos que falta aún en su palmarés, junto con los de Miami, París Bercy y el Masters de Londres.

Gane quien gane, con los puntos que sumarán ambos tenistas, Nadal no logrará en Shanghái matemáticamente acabar la temporada como número uno, aunque acabe ganando el título.