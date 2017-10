La británica Konta se separa de su entrenador y dice que no jugará más este año

Londres, 19 oct (EFE).- La tenista británica Johanna Konta, número 10 del mundo, se ha separado de su entrenador, el belga Win Fissette, después de menos de un año juntos y ha confirmado que no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Konta, de 26 años, se está recuperando de una lesión en el pie izquierdo que le ha impedido disputar el torneo de Moscú y estar en el WTA Finals de Singapur.

"Después de una cuidadosa reflexión, Wim Fissette y yo hemos decidido dar por finalizada nuestra relación laboral", informó la tenista en un comunicado.

"Las cosas terminaron muy bien entre nosotros y le deseo todo lo mejor a Will. Hemos conseguido mucho juntos y le quiero dar las gracias por su trabajo duro, paciencia y experiencia", añadió.

Esta ha sido la temporada más exitosa en la carrera de Konta; en un año en el que ganó Abierto de Miami en abril, y llegó a las semifinales de Wimbledon, donde cayó ante la estadounidense Venus Williams.

La raqueta número uno británica llegó a colocarse en cuarta posición en el ránking de la WTA, aunque las recurrentes lesiones marcaron la segunda mitad de su campaña.

Desde que perdió con la mayor de las hermanas Williams en el All England Tennis Club, Konta sólo ha ganado dos partidos y ha perdido cinco.

"El pie va mejorando poco a poco, pero es recomendable descansar un poco más. Quiero asegurarme de que estoy al cien por cien para prepararme de la mejor forma posible para la que será, con toda seguridad, una temporada 2018 muy emocionante", expresó la tenista nacida en Eastbourne (sur de Inglaterra).

La relación entre Konta y Fissette comenzó antes de que arrancara este curso, poco después de terminar con el español Esteban Carril, a finales de 2016.

La británica, que seguirá trabajando con Andrew Fitzpatrick, Gill Myburgh y Milly Mirkovic, ha señalado que su "objetivo" es "encontrar un nuevo entrenador o entrenadores lo antes posible".

"Seguiré trabajando con mi equipo durante las próximas semanas, pero mi objetivo es encontrar un nuevo entrenador o entrenadores lo antes posible. Sin embargo, es muy importante que tome la decisión correcta y no una decisión rápida", expresó la tenista.