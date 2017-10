Nadal dice estar "triste" por la situación en Cataluña

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, reconoció hoy su tristeza por la situación en Cataluña y aseguró que la mayoría de los españoles, al igual que él, "ama" esa región.

"No quiero una fractura entre los catalanes. Me siento cercano a Cataluña. Amo a la gente de Cataluña y la mayoría de los españoles sienten lo mismo", dijo Nadal, en la rueda de prensa previa a su debut en el Masters 1.000 de París Bercy.

Para el mallorquín, se trata de "una situación triste" y al mismo tiempo "difícil", pues "es complicado expresarse libremente al 100 por cien porque puedes hacer daño a algunos y ya se ha hecho suficiente daño".

"Han sido momentos muy tristes para todos nosotros. Momentos duros, pero las cosas hay que aceptarlas como son. He nacido en un país democrático, por eso creo en la capacidad de mi país y creo que las cosas se encauzarán sin incidentes", apreció.

Nadal ya se expresó sobre el conflicto en Cataluña el pasado septiembre, cuando alertó que "cada uno tiene que respetar las leyes, y hay unas leyes que son las que son, y uno no se puede saltar las leyes porque quiera saltárselas", en alusión a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.