PSG, United y Bayern se meten en octavos; el Atlético, al borde del adiós

Madrid, 31 oct (EFE).- El París Saint Germain, el Manchester United y el Bayern Múnich aseguraron, con dos jornadas de antelación, su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, que se alejan para el Atlético Madrid, incapaz de ganar al Qarabag de Azerbaiyán.

El Barcelona, que no pudo sumar los tres puntos en Atenas (0-0), el Juventus, que sacó uno en Lisboa (1-1) contra el Sporting, el Chelsea, sonrojado en Roma (3-0), y el Basilea, que cayó contra el CSKA Moscú (1-2), y que contaban con la misma posibilidad, dejaron el asunto para más adelante.

La situación del Atlético Madrid fue lo más relevante de la sesión. El conjunto de Diego Pablo Simeone transita a trompicones por la competición a la que ha aspirado en los últimos años -subcampeón en dos de ellas- y está al borde de la eliminación. El equipo madrileño, que no ha ganado ninguno de los cuatro partidos que ha jugado, está distanciado del Chelsea y el Roma. Y no depende de sí mismo.

El Atlético Madrid no pudo con el Qarabag en el Metropolitano (1-1). Tampoco pudo con él en Azerbaiyán. Eso le ha condenado. Es más, fue a contracorriente en el marcador desde que el español Michel Madera puso por delante a los visitantes antes del intermedio.

No tenía margen de error el Atlético Madrid, que logró el empate gracias a Thomas, desde lejos. El Qarabaj se quedó con un jugador menos por la expulsión de Pedro Henrique en el minuto 55. Ni aún así ganó el cuadro madrileño, que también acabó el partido con diez hombres por la expulsión de Savic en el 88.

Además, en Roma se dio el peor marcador posible para los intereses del equipo español. Ganó el conjunto italiano al Chelsea (3-0) con un doblete de Stephan El Shaarawy y otro tanto del argentino Diego Perotti.

El Roma es líder con 8 puntos y el Chelsea segundo con 7. El Atlético Madrid, a falta de dos jornadas, solo tiene 3.

El Barcelona no pudo sellar con antelación su objetivo. No corre peligro su pase, pero tendrá que ratificarlo en próximas jornadas después de dejarse sus primeros puntos en la competición en Atenas (0-0) ante el Olympiacos.

Lidera el Grupo D con tres puntos de renta sobre el Juventus, que evitó, a última hora y gracias al argentino Gonzalo Higuaín, la derrota y un problema contra el Sporting Lisbota (1-1), que tomó ventaja por medio de Bruno César en el minuto 22. Higuaín, sin embargo, igualó a diez del cierre.

Así, solo el París Saint Germain, el Manchester United y el Bayern Múnich cumplieron con su condición de favoritos y aspirantes al éxito en la competición. El bloque de Unai Emery y el de Jose Mourinho, además, con pleno de triunfos. En esta ocasión a costa del Anderlecht y el Benfica, respectivamente. El Bayern venció en Glasgow gracias a un tanto de Javi Martínez

El París Saint Germain se dio un festín ante el Anderlecht, que se queda ya sin aspiración alguna en el torneo (5-0), en la noche mágica de un jugador secundario por el relumbrón de sus compañeros: el lateral Layvin Kurzawa, autor de un hat trick. Sus tres goles se sumaron a los de Marco Verratti, que abrió la cuenta a la media hora y del brasileño Neymar, que hizo el segundo al borde del descanso.

El triunfo parisino y el del Bayern Múnich en Glasgow (1-2), dejó ventilado el Grupo B, solo pendiente de aclarar quién será primero y segundo en las jornadas que restan.

El equipo de Jupp Heynckes salió airoso del compromiso gracias a Javi Martínez, que marcó a trece minutos del final para deshacer el empate que, tres minutos antes, había establecido Callum McGregor. En la primera parte, Kingsley Coman había abierto el marcador (1-2).

El París Saint Germain, con doce puntos, supera en tres al Bayern. El Celtic queda con tres y el Anderlechs aún no ha puntuado.

El Manchester United cumplió en Old Trafford frente el Benfica y también hizo los deberes. Un autogol y un penalti facilitaron la tarea del conjunto de Jose Mourinho en el Grupo A, pendiente de determinar la segunda plaza después de la victoria del CSKA Moscú en Basilea, que evitó la clasificación del campeón suizo.

El francés Anthony Martial falló un penalti al cuarto de hora para el United, que tomó ventaja al borde del intermedio por un gol en propia puerta de Mile Svilar, que hundió al Benfica. Después, en la segunda parte, el holandés Danny Blind, desde los once metros, sentenció el triunfo inglés (2-0).

El Basilea, por su parte, estuvo durante varios minutos clasificado. Desde la media hora, cuando Luca Duffi le adelantó. El CSKA empató en el 65 por medio de Alan Dzagoev y el sueco Pontus Wernbloom anotó el gol del triunfo ruso que recuperó sus opciones de clasificación (1-2).