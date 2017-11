Nadal acabará el año como número uno tras imponerse al coreano Chung en París

París, 1 nov (EFE).- El tenista español Rafael Nadal cerrará el año 2017 como número uno de la clasificación de la ATP tras su triunfo hoy ante el surcoreano Hyeon Chung por 7-5 y 6-3 en una hora y 49 minutos en la segunda ronda del torneo Masters 1.000 de París.

A sus 31 años, Nadal se convertirá así en el jugador de mayor edad en acabar el año al frente de la ATP y en el primero que lo hace superados los 30 años.

Los 1.550 puntos que le saca de ventaja al suizo Roger Federer, segundo de la lista mundial, son ya insalvables para que éste logre el cetro en el torneo Masters de Londres aún si lo ganase.

Se trata de la cuarta vez que el español cierra el año en lo más alto tras haber hecho lo mismo en 2008, 2010 y 2013. De paso, rompe un buen número de récords como los de ser el primer jugador en acabar número uno en cuatro años no consecutivos, o el de más tiempo transcurrido entre su primera y su última vez (nueve años).

Además se convierte en el séptimo jugador que corona la temporada al frente de la clasificación, junto a Pete Sampras (6), Jimmy Connors y Roger Federer (5), Ivan Lendl, John McEnroe y Novak Djokovic (4).

La ATP informó en un comunicado de que Nadal recibirá el trofeo de número uno durante el torneo Masters de Londres, que se disputa de 12 al 19 de noviembre.

"Ha sido una temporada increíble, hace un año no podía ni soñar acabar como número uno. Pero la temporada no ha acabado. Ahora estoy aquí en París, la ciudad más importante en mi carrera, para ganar un nuevo torneo", dijo nada más terminar el choque.

El balear echó un rápido vistazo atrás para concluir que el momento más importante del año fue ganar su décimo Roland Garros en esta misma ciudad y, en general, su temporada de tierra batida.

Pese a sellar su triunfo en dos sets, Nadal sufrió más de lo que pueda aparentar el marcador ante un surcoreano de 21 años que forma parte de la nueva hornada de jugadores llamados a alcanzar la cima dentro de poco.

Desde el primer punto, que cedió al servicio, Nadal pudo ver que su rival, 55 de la ATP, no le iba a poner las cosas sencillas.

En el tercer juego Chung consiguió romper el saque del español, aunque gozó de oportunidades para hacerlo en los tres primeros juegos de éste al servicio.

Fuera del partido, ante un surcoreano crecido por el apoyo de Bercy, Nadal consiguió mantenerse a flote en la primera manga hasta el momento crítico, en el quinto juego, en el que fue capaz de levantar un 0-40 cuando peor pintaban las cosas para él.

Tras eso, logró quebrar el servicio de Chung, que entonces comenzó a darse cuenta de que, pese al gran nivel de juego que había desplegado hasta entonces, delante le esperaba el Everest.

Pese a todo el coreano logró devolverle la rotura, pero fue incapaz de cerrar un set que Nadal solventó al resto con una gran derecha paralela (7-5).

Aunque la segunda manga comenzó tan igualada como la primera, y Nadal desaprovechó hasta cuatro bolas de rotura en el cuarto juego, el cansancio comenzó a hacer mella en el surocoreano, que tras ceder su servicio ya no consiguió contener la avalancha de juego de su oponente y cedió por 6-3.

En la tercera ronda, Nadal se medirá mañana al uruguayo Pablo Cuevas (36 del mundo) verdugo del español Albert Ramos en tres sets, 6-7(5), 7-6(1), 6-2.