Pablo Carreño: "Ojalá Nadal culmine su gran temporada jugando el torneo"

El español Pablo Carreño, que este domingo cedió sus posibilidades de competir en las Finales ATP de Londres, a las que acudirá como primer reserva, señaló a EFE que a pesar de todo estar en el O2 londinense será un premio, y un sueño porque sus objetivos a principio del año no eran esos, y que desea que Rafael Nadal culmine su gran temporada jugando ese torneo.

"Cuando perdí en París no me esperaba llegar al domingo con posibilidades de clasificarme para Londres", dijo el jugador asturiano, cuyo final de temporada no ha sido el esperado para él, puesto que desde que cayó ante el surafricano Kevin Anderson en las semifinales del Abierto de EE.UU. solo ha ganado un partido, ante el argentino Guido Pella en Viena.

"Si no me hubiera lesionado, quizás estaría clasificado para Londres, pero las lesiones son parte de este deporte", explicó Carreño, que este curso ha sufrido problemas en los abdominales que le hicieron retirarse en los cuartos de final de Roland Garros ante Nadal, y estar parado casi dos meses, y luego problemas en un dedo de su mano izquierda.

"No he sido el único al que el año se le ha hecho muy largo. Ha habido muchos de los buenos (jugadores) que se han lesionado y han terminado antes de tiempo la temporada. Por suerte yo me he podido recuperar, sin pasar por el quirófano", dijo.

"La del abdominal fue lo más fastidiado porque tuve que estar dos meses fuera. No obstante hay que mirar el global. Ha sido una muy buena temporada, la mejor de mi carrera, y tengo que estar muy contento", comentó Carreño.

"Los primeros cinco meses fuero magníficos, con semifinales en Buenos Aires, final en Río, semifinales en Sao Paulo e Indian Wells, y título en Estoril. Luego no conseguí el ritmo del todo. En el US Open di la sorpresa, pero luego los últimos meses han sido muy malos de nivel", reconoció.

Sobre su participación en las Finales ATP, Carreño dijo que era algo que no se esperaba a principios de temporada. "Los objetivos no eran llegar a Londres, me hubiera gustado ir de todas formas, y acudir de suplente es un sueño".

A la espera de que Rafael Nadal confirme su participación en el O2, Carreño será el primer suplente. "Se que ha estado tocado de la rodilla en Paris y antes en Shanghai", dijo sobre el actual número uno del mundo. "Es una lesión un poco crónica. Es un gran compañero y amigo, que además ha hecho una gran temporada, y me gustaría que la culminara jugando el torneo", dijo Carreño.