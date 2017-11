Nadal: "La rodilla me molesta, pero espero manejar el problema y competir"

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, dijo este viernes, antes de debutar el lunes en las Finales ATP de Londres, que todavía le molesta la rodilla, pero se mostró confiado en "manejar bien el problema y poder competir al máximo".

Nadal, al que en su palmarés sólo le falta el Masters de la capital británica, como único título grande, confirmó este miércoles en una entrevista con EFE que su intención es la de disputar el torneo, en el pabellón O2 Arena de Londres entre el 12 y el 19 de este mes.

"Si me retiré de París no fue por precaución, sino porque no podía seguir. Evidentemente, en pocos días es difícil arreglar el problema. Claro que me molesta la rodilla, pero espero manejar el problema que voy teniendo y competir al máximo nivel", dijo el de Manacor.

"Espero que (la rodilla) esté bien. Si no creyera que fuera a estar bien para el lunes (día en el que debuta contra David Goffin) no estaría aquí. A día de hoy puedo decir que voy a jugar", prosiguió.

"No puedo predecir cómo me voy a sentir mañana o lo que va a pasar. Mi idea es estar aquí y competir hasta que yo lo haga mejor que mi rival o que mi rival lo haga mejor que yo. Pienso en el día a día", indicó el de Manacor.

Además, el número uno del mundo se mostró satisfecho por acabar el año en ese puesto y declaró que es "un logro muy importante", especialmente a su edad.

"A comienzos de temporada elaboro el calendario, pero no lo hago pensando en si voy a ser número uno o no. No es algo que tenga pensado. A día de hoy soy el número uno y estoy feliz, es un logro muy importante, especialmente a mi edad", subrayó.

"Hace un año (ser número uno) no estaba en mi cabeza, y ahora estoy aquí. Sin embargo, repito que lo más importante es acabar la temporada de la mejor forma posible", indicó Nadal.