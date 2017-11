Medina: "Me falta Garbiñe, pero la predisposición de las jugadoras es buena"

Anabel Medina, nueva capitana del equipo español de Copa Federación, señaló a Efe en Valencia que ya ha tenido una primera toma de contacto con las principales jugadores, a excepción de Garbiñe Muguruza que se encuentra de vacaciones, y que la predisposición que ha encontrado es buena.

"En estas primeras semanas de capitana he empezado a tener contacto con las jugadores. No es algo que haga de nuevo porque ya las conozco del circuito, he jugado con ellas y contra ellas, pero ya preparamos el año que viene, planificando un poco la pretemporada. Iré a Australia para verlas y preparar la eliminatoria de Italia en febrero", explicó.

"Con Garbiñe no he tenido la oportunidad de hablar todavía porque está de vacaciones y quería hablar con ella cuando volviera un poco a su rutina, pero las demás tienen buena disposición, les apetece jugar y espero que en febrero comencemos a dar esas alegrías", añadió Medina en un clinic para niños ofrecido en el Corte Inglés.

España visitará a Italia en la eliminatoria, que se jugará los días 10 y 11 de febrero, correspondiente al Grupo II del grupo Mundial.

"Todas las eliminatorias son difíciles pero Italia es un país que lo ha hecho históricamente muy bien en la Copa Federación. Van a ser difíciles, pero creo que España también es un país fuerte, con un equipo bueno", recalcó.

Ante los aires de renovación en el tenis, con la innovación de algunas reglas que se están estudiando, tanto por parte de la ATP como de la ITF con los Grand Slams, Medina se mostró partidaria siempre que sean coherentes.

"La vida evoluciona y el tenis también puede evolucionar, mientras sean cosas lógicas y no modifiquen mucho la forma de jugar lo veo bien. Además son cosas que ya se han ido practicando en categorías inferiores y que funcionan bien y han gustado a los espectadores", explicó.

Además de capitana del equipo español de Cop Federación, Anabel Medina también ejerce de directora del torneo femenino BBVA Open Ciudad de Valencia, cuya fase previa comienza este fin de semana en las pistas del Club de Tenis Valencia.

"Ya quedan cinco días y estamos metidos totalmente en el montaje de la instalación y con el ambientillo del torneo", apuntó Medina, quien destacó la presencia en esta segunda edición de Judy Murray.

"Tenemos un atractivo muy potente con su presencia el fin de semana. Va a presentar su sistema de enseñanza para niñas y creo que es algo muy importante porque es una mujer que tiene muchísima experiencia, es la madre de dos números uno del mundo (Andy y Jamie), así que creo que es un atractivo buenísimo para todos los entrenadores que quieren formarse para enseñar a niñas", indicó.

A pesar de que se trata de un torneo aún pequeño, Medina destacó que "van a estar jugadoras españolas que han estado ahí arriba, en lo alto del ránking y que ahora no están lo arriba que se merecen porque han pasado por lesiones importantes, pero vamos a tener una presencia española muy buenas y a jugadoras que rozan las cien del mundo, por lo que es un cartel potente".

"Las grandes estrella del tenis atraen a mucha gente, pero eso no quiere decir que los espectadores vayan a encontrar un tenis de elite y bonito, por lo que les invito a que venga al torneo porque seguro que van a disfrutar de partidos muy buenos", concluyó.