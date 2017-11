Carreño quiere aprovechar la oportunidad que le da Nadal

El español Pablo Carreño quiere aprovechar la oportunidad que le ha brindado la retirada de su compatriota Rafael Nadal en las Finales ATP, y este martes ha señalado que cuando salte a la pista el miércoles a las 21:00 CET contra el austríaco Dominic Thiem, solo pensará en ganar.

"A priori, vengo sin presión, sin nada que perder, pero cuando salte a la pista querré ganar", dijo este martes Carreño en un encuentro con la prensa española, después de entrenarse hora y cuarto en la misma pista en la que el lunes cruzó golpes con el alemán Alexander Zverev.

Ya como maestro, Carreño se entrenó hoy con el chino Wu Yibing, un jugador formado en la Federación de Tenis de Madrid, entrenado por el español Nahum García Sánchez, y que este año ha sido finalista del Abierto de Australia y campeón del Abierto de Estados Unidos, en la modalidad júnior.

"Aunque no hubiera entrado, hubiera sido una buena decisión, ya que siendo primer reserva siempre pueden pasar estas cosas", dijo Carreño. "Además, este año se ha dado que debutaré en el segundo partido, aún con opciones de pasar. Así que ha sido una muy buena decisión".

Para lograr las semifinales, Carreño debe ganar los dos partidos que le quedan, contra Thiem, contra el que tiene un balance negativo de 4-0 en partidos ATP, aunque Pablo le ganó en la final del challenger de Como (Italia) en 2013, y luego contra el búlgaro Grigor Dimitrov (2-2) y esperar los otros resultados. Por cada una de las victorias ganaría 200 puntos y 191.000 dólares.

"Seguramente será difícil porque ellos ya llevan un partido, Thiem ya jugó el año pasado. Va a ser complicado. Cuando salte a la pista va a ser todo nuevo. También es verdad que ellos ya llevan un partido encima y yo quizás esté un poquito más fresco", dijo Carreño que tras realizar la mejor temporada de su carrera, ahora tiene oportunidad de cerrarla aún mejor.

"Ha sido una temporada muy buena y, pase lo que pase aquí, no voy a cambiar de pensamiento. A priori, vengo sin presión, sin nada que perder, pero cuando salte a la pista querré ganar", aseguró.

El jugador, entrenado por Samuel López, que forma parte de la academia Equelite de Juan Carlos Ferrero, dijo que no había podido hablar aún con Rafael Nadal, tras anunciar éste su retirada anoche.

"No. Ya sabía que se había retirado de París por la rodilla, y habíamos hablado antes de que él viniera aquí, sobre que iba a llegar un poco justo, pero que iba a intentar estar al máximo. Si ha jugado, es porque creía que tenía garantías de venir, y al final ha visto que no está al cien por cien y ha decidido retirarse", dijo.

"A mí, obviamente, no me gusta que un compañero y un amigo se tenga que retirar, pero es una oportunidad muy importante para mí y voy a intentar aprovecharla", prosiguió.

"Me escribieron de la ATP para decirme que era oficial. Es verdad que recibes muchos mensajes de "Rafa no puede más", "está mal de la rodilla", "está cojo", pero bueno, hasta que no recibes la confirmación oficial de que estás dentro no te haces ilusiones", relató Carreño sobre la situación, y dijo después que tras conocer la noticia, el sueño se le espabiló.

"Estaba muy tranquilo a punto de irme a dormir, de repente se te quita un poco el sueño. Pasas de estar como suplente, sin ningún tipo de presión, sin nada que jugar, a estar dentro del torneo con muchas cosas en juego. Esta mañana, ya más tranquilo", comentó.

"De momento, creo que rey no soy", ironizó el asturiano. "Si que es verdad que Rafa era uno de los candidatos al título, si hubiera estado en plena forma. Para mí, personalmente, ganar el titulo no es el objetivo, pero dar el máximo y disfrutar, sí que es un objetivo bueno", señaló.

"Esa presión probablemente ya no esté y me note más suelto y con más confianza. No voy a pasar de 0 a 100. De estar dos meses sin dar mi mejor nivel, a jugar mañana el mejor partido de mi vida, que ojalá que sí pase, pero será difícil", dijo Carreño ante el duelo contra Thiem.

"Hay que estar preparados para aceptar lo que venga. Nosotros estábamos pensando ya en preparar la próxima temporada, en aprender aquí, y ahora, de repente, estamos jugando", puntualizó.

"Con Thiem he jugado varias veces en ATP y he perdido siempre, pero sí le he ganado en categoría menores. Digamos que sí sé cómo jugarle. El tira muy fuerte, es muy agresivo y tiene un saque muy poderoso, pero tampoco viene de jugar su mejor tenis", analizó el asturiano sobre su primer rival.

"Juan Carlos siempre me da muchos consejos cuando está en la academia o en los torneos, aunque él sea entrenador de Zverev. He tenido mucha relación personal con él y siempre es bueno que un tenista que ha sido número uno te dé consejos o te diga cómo pueden ir mejor las cosas", dijo sobre el exnúmero uno del mundo.

Sobre la pista central del O2 londinense, Carreño dijo que intimida un poco. "Entrené un par de veces antes de empezar el torneo. Intimida un poco estar ahí abajo, y eso que aún estaban arreglándola, las luces no estaban colocadas, pero cuando sea el partido y la grada esté llena, y las luces solo te enfoquen a ti, pues será diferente y seguramente me cueste un poco al principio", aseguró.

"Mañana, con presión, notaré de verdad cómo es la pista, pero en cuanto a si es más rápida o más lenta, es una pista normal, muy parecida a la de París. Quizás las de Australia o Shanghai sí son más rápidas, pero en general es bastante similar", señaló Pablo Carreño.