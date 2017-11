Dimitrov: "La simplicidad me ayuda ahora mismo"

Londres, 17 nov (EFE).- El búlgaro Grigor Dimitrov dijo esta noche que la simplicidad de su juego es la clave para haber alcanzado las semifinales del Masters en su primera incursión en este torneo.

"La simplicidad me ayuda ahora mismo. No estoy pensando demasiado. Incluso cuando juego, si pierdo un punto voy al siguiente. Quiero mantener ese impulso", dijo. "Sí, finalmente resultó ser otro gran día en la oficina", resumió el verdugo del español Pablo Carreño.

"No es un jugador cualquiera", añadió sobre el estadounidense Jack Sock, su rival en las semifinales este sábado. "Utiliza su fortaleza muy bien. Creo que ha mejorado mucho su juego. Jugó casi todo el año, terminó muy fuerte la temporada, ganó un Masters 1.000. Obviamente está confiado en este momento", comentó.

"Muchos jugadores son muy peligrosos, pero creo que él utiliza sus recursos mejor que otros", dijo sobre Sock.

"Me voy a tomar este partido como otro más. Quiero jugar bien, y mantener el estilo con el que he llegado tan lejos. No creo que vaya a intentar algo diferente. Solo concentrarme al otro lado de la red y en mi juego. El tiene el suyo y yo el mío", comentó Dimitrov, "es así de simple. No creo que ninguno de los dos vaya hacer algo diferente para ganar".

"Ese ha sido el objetivo hoy, no saturarme pensando demasiado, no pensar que ya estoy jugando el sábado (en semifinales). Se trata de ir partido a partido", añadió el primer jugador búlgaro en alcanzar las semifinales de un Masters.