David Ferrer: "Espero que la próxima no sea mi última temporada"

David Ferrer, número 37 de la clasificación mundial ATP tras una temporada que no fue "todo lo bien" que hubiera querido, aseguró a EFE que espera que la próxima campaña "no sea la última" de su carrera y dijo que la afrontará sin marcarse objetivos.

"El objetivo del año que viene es no marcarme un objetivo, ir semana a semana, mejorando y disfrutando. Intentar disfrutar de cada partido que juegue", explicó Ferrer en una entrevista, durante un acto de la marca de automóviles Peugeot, de la que es embajador.

¿Será la próxima su última temporada como profesional? "No, espero que no, ojalá que no", manifestó el tenista de 35 años nacido en Jávea (Alicante), que estuvo en el 'top 10' de la ATP durante siete temporadas y que llegó a ser el tercer mejor tenista del mundo en julio de 2013.

El balance del alicantino sobre la temporada que concluye es "positivo", después de un inicio complicado en el que reconoció que "tocó fondo" en el Másters 1.000 de Miami, tras quedar eliminado en su debut, en la tercera ronda contra el argentino Diego Schwatzman.

"No empezamos todo lo bien que quisiéramos, pero luego sí que es cierto que el verano fue bien, pude ganar un torneo en Bastad (Suecia), jugué las semifinales de un Máster 1000 (Cincinatti)", comentó.

"Obviamente ha sido el peor año de ránking, pero hago un balance positivo. He podido acabar entre los 40 mejores del mundo, tal como empecé, así que de cara al año que viene voy a intentar afrontarlo de manera mas positiva", añadió Ferrer.

Ausente de las Finales ATP por segunda temporada consecutiva, Ferrer valoró el triunfo del búlgaro Grigor Dimitrov, el primer debutante que llega a la final de este torneo desde él mismo, que lo logró en 2007.

"Es un jugador con mucho talento que ha explotado este año y, encima, buena gente. También (David) Goffin. Es bueno que la gente pueda ver diferentes jugadores", apuntó.

El tenista español valoró como un aspecto positivo que vaya tomando la alternativa una nueva generación, con tenistas como Dimitrov, el alemán Alexander Zverev (20), el austríaco Dominic Thiem (24) o el español Pablo Carreño (26).

"Es bueno que haya una generación nueva, durante muchos años han estado los mismos. Este año ha sido la vez que más se ha visto un cambio generacional: Goffin, Thiem, Carreño... Sin embargo, Roger (Federer) y Rafa (Nadal) han seguido manteniéndose, y eso está al alcance de muy pocos, mantenerse ahí durante tantos años", dijo.

Sobre su compatriota Nadal, actual número uno mundial, señaló que su temporada ha sido "muy buena".

"Número uno, ha ganado dos Grand Slam (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos), es muy bueno para todos, para el tenis en general, y más aún que sea español", señaló Ferrer.

El tenista de Jávea, seguidor en fútbol del Barcelona y el Valencia, valoró como "una ventaja considerable" los 10 puntos que el club azulgrana tiene como ventaja en LaLiga Santander frente al Real Madrid y el Atlético de Madrid.

"No sé si valdrán los 10 puntos (para ganar la Liga), pero es una ventaja considerable, más sabiendo cómo está la Liga, que los equipos punteros como el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ganan muchísimos partidos", opinó.

"Encima está el Valencia bien, que también me gusta, así que este año me está yendo todo perfecto: Barça primero y Valencia segundo", bromeó el tenista alicantino.

Ferrer conversó con EFE en el Circuito del Jarama de Madrid, en un acto de la marca Peugeot, de la cual es embajador, junto con el tenista Pablo Carreño, el bicampeón de 'rallyes' Carlos Sainz y la cantante Edurne, con los que disputó una carrera de dos vueltas a bordo de un Peugeot 308 GTi.