Medina: "Esperamos que el torneo de Valencia suba de categoría en 1 ó 2 años"

La directora del BBVA Open Ciudad de Valencia, Anabel Medina, señaló en una entrevista a Efe que el torneo que concluyó el domingo "ha sido de diez", y apuntó que esperan que suba de categoría en uno o dos años.

"Hemos disfrutado y trabajado muchísimo y ha salido todo fenomenal. El tiempo nos ha respetado, hemos tenido una final muy buena y una campeona española de dobles. Por tanto, ha sido muy positivo, estamos muy contentos y ya pensamos en el año que viene", explicó la directora del este torneo de categoría ITF 25.000,

"Tenemos que hacer el informe para ver cómo ha ido todo, pero nuestra intención es crecer, aunque no sabemos si podremos hacerlo para el año próximo o el siguiente", agregó.

"Aunque queremos crecer cuanto antes mejor, debemos ir con calma, para ser un referente a nivel nacional. Como dice mi madre, "Vísteme despacio, que tengo prisa", afirmó entre risas.

"La progresión tiene que ser a 60.000 dólares. Tenemos que seguir cogiendo experiencia, aunque somos un torneo muy capacitado para la organización. Hay que ver cómo nos encontramos y poco a poco ir subiendo si es posible", apostilló.

Tras un par de semanas volcada en la organización del torneo, Anabel comentó que hoy mismo se cambia el uniforme de directora por el de capitana del equipo español de Copa Federación para comenzar a preparar la próxima eliminatoria ante Italia.

"Esta semana iré a Barcelona a ver a las chicas que están entrenando allí para preparar la temporada y hablar con ellas, ya en modo capitana", señaló.

Medina agregó que espera poder saber ya a finales de diciembre con qué jugadoras podrá contar para afrontar esta primera eliminatoria.

"Creo que será a finales de mes cuando pueda hablar con todas, aunque ya he tenido contacto con algunas, y entonces ya tendré una idea de la disponibilidad, aunque todas se han mostrado muy receptivas y positivas", recalcó.

La pasada semana Italia anunció que la eliminatoria se disputaría en la localidad de Chieta, el 10 y 11 de febrero, sobre tierra batida y pista cubierta.

"Me parece bien, por la época del año era más que seguro que íbamos a jugar en pista cubierta y la tierra es una superficie en la que todas las jugadoras se encuentran a gusto", aseguró.

Durante el pasado fin de semana, Medina tuvo la oportunidad de departir con la entrenador escocesa Judy Murray, quien presentó en el torneo valenciano su escuela de tenis para niñas, y que fue capitana de Copa Federación del equipo británico.

"Me ha dado algunos consejos y me ha dicho que hagamos mucha piña, que nos divirtamos, que intente conocer mucho a las jugadoras, aunque por ahí tengo ventaja porque las conozco de hace mucho tiempo y he jugado con y contra ellas", indicó.

"Ha sido un consejo que agradezco mucho porque Judy tiene mucha experiencia y es un referente a nivel mundial", concluyó.