Nadal: "Para competir aún queda un mes y quiero ir paso a paso"

Rafa Nadal, número uno del mundo, que acaba de concluir sus vacaciones en Bahamas, aseguró que intentará "jugar en Abu Dabi, Brisbane y el Abierto de Australia" pero resaltó que aún le "queda un mes" y quiere ir "paso a paso" con su rodilla.

"No acabé la temporada de la mejor manera posible pero hubiera firmado el año que he hecho antes de empezar. Mi rodilla no tiene que estar apunto ahora el objetivo es dentro de un mes", dijo este lunes en Telefónica Flagship Store donde presentó un juego de realidad virtual protagonizado por él.

Nadal, que se retiró del último torneo de la temporada, la Copa de Maestros, por una lesión en su rodilla derecha, explicó que mañana volverá a entrenar e intentará "hacer lo correcto para estar listo" para el inicio del nuevo curso.

"Terminé la temporada con lesiones y hace falta que pase tiempo para que me recupere bien, es por esto por lo que me he tomado unas semanas de descanso. Necesito empezar de nuevo. Intentaré jugar en Abu Dhabi, Brisbane y Australia. Esa sería la situación ideal y voy a intentar hacer que pase", apuntó.

A pesar del prematuro adiós en el torneo de Maestros, Nadal ha firmado una temporada para enmarcar con seis títulos, dos de ellos de 'Grand Slam', en Roland Garros y el US Open, y el regreso al primer puesto del ranking en agosto y que ha sabido mantener hasta final del ejercicio.

"Estamos en un mundo que es totalmente resultadista y cada uno hace su camino. Cuando uno siente que tiene que hacer las cosas de una manera y no van bien pues entonces tiene que tomar decisiones a la hora de corregirlas. Este año he jugado 18 torneos, que son muy pocos", añadió Rafael Nadal.

"Fuera de los obligatorios he jugado solo tres: Barcelona, Brisbane y Beijing. He jugado prácticamente solo lo que me manda el calendario habitual, lo que pasa es que se han jugado muchos partidos, y por suerte ha ido todo bien", resaltó.

El jugador también habló del suizo Roger Federer de quien resaltó su "fantástico año". "Es un éxito por su parte, lo que ha conseguido es muy difícil. Jugando tan poco, tener la capacidad de ganar prácticamente cada vez que vuelves a jugar tiene un riesgo muy grande", dijo.

"Cuando a uno le sale bien parece que es lo adecuado pero la realidad es que es muy difícil que salga de la manera que le ha salido. Es más, si lo volviese a repetir quizás no le salga igual de bien de cómo le ha salido este año. Es muy difícil jugar al nivel que ha jugado sin haber jugado tanto para tener el ritmo adecuado", manifestó.

"Pero bueno, tengo 31 y no 37. Hago mi carrera y él hace la suya. Hago lo que creo que me tiene que ir mejor. Siempre consultando y decidiendo con el equipo que tengo al lado. Dejándome aconsejar por médicos, entrenadores, preparadores físicos. Juntos llegamos a un acuerdo de lo que es mejor para mi cuerpo y mi tenis", recalcó.

Durante el acto el balear habló de la Academia Rafa Nadal que lleva el patrocinio de Movistar. "Es el proyecto profesional y vital más importante de mi carrera. Es muy especial para mí. La Academia es un centro de formación de deportistas donde se les dan todas las oportunidades posibles para que puedan llegar a su máximo potencial y está dotada de lo último en tecnología aplicada al deporte", destacó Nadal.

Nadal estuvo acompañado por el periodista deportivo Carlos Martínez y el director de Asuntos Públicos de Presidencia de Telefónica, Francisco de Bergia. "La Rafa Nadal Academy by Movistar ha nacido dotada de lo último en tecnología aplicada al deporte y forma al joven talento a través de la experiencia de Rafa y su equipo combinada con sistemas de entrenamiento innovadores, explicó de Bergia.

Preguntado por la situación del Real Madrid, Nadal comentó que lo que tiene que hacer el equipo blanco es "encontrar su buen nivel de juego".

"Cuando lo encuentre, ya se hablará de si se puede remontar o no. Lo principal es encontrar el nivel de juego adecuado y recuperar el nivel que tuvo el año pasado. Si lo recupera pronto hay tiempo, pero si se recupera más tarde si que va a ser más complicado", indicó.

"Pero en LaLiga ahora mismo no sólo se compite contra uno, sino que en estos momentos hay otros equipos que están por delante del Madrid, con lo cual hay que respetar y valorar a todos", dijo.

"Todo puede pasar en el deporte. Estamos muy al comienzo de la temporada. Es una desventaja importante pero también en los dos últimos partidos el Barcelona ha empatado a dos. Va a haber variantes, lo que pasa es que hay una ventaja que es importante", finalizó.