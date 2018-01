Española Astigarraga y peruano Rodríguez avanzan a octavos de Copa del Café

San José, 16 ene (EFE).- La española Pilar Astigarraga y el peruano Rodríguez avanzaron hoy a los octavos de final del torneo juvenil la Copa del Café, que se disputa en Costa Rica hasta el próximo sábado.

En la rama masculina, Rodríguez dio la sorpresa luego de imponerse en dos sets al estadounidense Nanda Govind, sembrado número dos, y uno de los que se postulaban como favoritos a llevarse la copa.

El peruano, quien avanzó a los octavos de final tras sacar los parciales 6-3 y 7-6 (8-6), se mostró hábil y preciso en las devoluciones, mientras que Govind tuvo muchos errores no forzados.

El estadounidense encontró un poco de ritmo en los últimos games, pero no fue suficiente para sacar el resultado que quería.

"Fue muy duro, no jugué mi mejor tenis. Fue un partido muy difícil y las cosas no me salieron como yo quería", expresó Govind tras finalizar el duelo que se extendió por hora y 20 minutos.

El tie break fue una lucha constante entre ambos. Govind se puso arriba 6-3 y parecía que iba a alargar el partido a un tercer set, pero Rodríguez mostró mucho temple y exigió al máximo a su rival.

"Fue un gran partido, me costó cerrarlo pero lo bueno es que se pudo. Fue un partido muy luchado, pero en momentos importantes saqué muy bien", manifestó Rodríguez.

El peruano ahora deberá jugar contra el mexicano Marcelo Sepúlveda (15), en uno de los duelos latinoamericanos más esperados en la Copa del Café.

En otros encuentros de la fecha, el sembrado número uno, el estadounidense Trey Hilderbrand continúa con paso firme a los octavos de final tras vencer 7-6 y 6-4 a su compatriota Leighton Allen.

Por su parte, los mexicanos Isaac Arévalo y Alan Magadan quedaron eliminados del torneo tras perder sus respectivos duelos.

Arévalo cayó ante el estadounidense Toby Kodat 3-6 y 3-6, mientras que Magadan perdió contra el brasileño Mateus Alves (3) por parciales 1-6, 6-4 y 2-6.

En la rama femenina la española Pilar Astigarraga, sembrada número 11, venció a la estadounidense Sophia Hatton. La primera manga fue un duelo muy parejo que finalizó 7-5.

Mientras que el segundo continúo de la misma manera hasta que la española arriesgó un poco más en su juego para sacar un 6-4 que le dio la victoria.

La joven ahora deberá enfrentarse a la estadounidense Chloe Beck (5), quien tuvo un gran desgaste tras el partido ante su compatriota Haley Giavara, con sets 6-4, 5-7 y 3-6.

La colombiana María Camila Osorio (1) venció 7-6 y 6-2 a la estadounidense Najah Dawson, y continúa como una de las favoritas a quedarse con el título.

Osorio ahora tendrá que enfrentarse a la estadounidense Shelly Yaloz (13), quien cumplió tras ganar en la segunda ronda con parciales 2-6 y 4-6 contra Addison Guevara (EE.UU).

Osorio, de 16 años, se ubica en la posición número 9 del ránking mundial y llegó a los octavos de final de Wimbledon y Roland Garros, en su categoría de júnior.

Para su edición 54, la Copa del Café cuenta con la participación de 330 tenistas de 49 países como Argentina, México, Rusia, Canadá, España, Uruguay, Chile, Gran Bretaña, Ecuador, Perú, Francia, Hungría, Finlandia, entre otros.

La Copa, que se lleva a cabo en las canchas del Costa Rica Country Club, en el sector oeste de San José, es uno de los torneos más importantes del orbe para raquetas menores de 18 años y forma parte del circuito juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

El torneo, que se realiza en el país desde 1965, ha visto los primeros pasos de leyendas del tenis como el suizo Roger Federer, el argentino Juan Martín Del Potro, el sueco Bjorn Borg y la bielorrusa Victoria Azarenka.