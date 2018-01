Carla Suárez: "España tiene suficiente calidad para estar entre las ocho mejores"

Carla Suárez, que liderará al equipo de Copa Federación en la primera ronda de 2018, que disputará contra Italia en Chieti, consideró que "España tiene suficiente calidad para estar entre los ocho mejores equipos de la competición".

La canaria encabeza el equipo anunciado por la nueva capitana, Anabel Medina, para el enfrentamiento del Grupo Mundial II de la Copa Federación. Junto a ella se encuentran Lara Arruabarrena, María José Martínez-Sánchez y Georgina García.

"El objetivo es intentar acercar a España al Grupo Mundial", indicó Suárez en declaraciones distribuidas por su gabinete de comunicación.

La canaria, que no juega con el equipo español desde el 'play off' de la temporada 2016, regresa con mucha ilusión: "Estoy deseando volver a una eliminatoria de Copa Federación. Siempre es una competición especial y me encanta formar parte del grupo".