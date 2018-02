1-0. Albert Ramos abre con victoria ante Broady

Albert Ramos se impuso a Liam Broady, por 6-3, 6-4 y 7-6 (6) y logró el primer punto para España en la eliminatoria contra Gran Bretaña de la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis que se disputa en el C.T. Puente Romano en Marbella (Málaga).

Ramos, 21 del mundo, doblegó a Broady, 165 de la ATP, que debutaba en esta competición, en dos horas y 34 minutos, salvando un punto de set en el desempate final.

Los dos jugadores zurdos se enfrentaban por primera vez, y la superioridad del número uno español ante el de Stockport, que solo ha disputado un partido sobre tierra batida en los últimos dos años, se hizo patente en los momentos claves en la pista Manolo Santana del complejo marbellí.

Broady, número dos del mundo júnior en 2012, categoría en la que ganó dos títulos del Grand Slam (Wimbledon y Abierto de Australia 2010), además de alcanzar las finales de Wimbledon 2011 y US Open 2012, y cuyos ídolos de juventud fueron el chileno Marcelo Ríos y el estadounidense Andre Agassi, empezó valiente, y sin presión.

Pero poco a poco el tenis del número dos británico se desvanecía ante la mejor derecha de Ramos, clave cuando el partido entraba en los momentos cruciales. El británico llegó a sacar (6-5) para ganar el tercer parcial, y estuvo a tres puntos de apuntárselo, pero agobiado por la presión, cometió una doble falta y Ramos forzó el desempate.

Tocado en el muslo derecho, Broady luchó a la desesperada e incluso tuvo un punto de set (6-5). Se lanzó a la red entonces, y Ramos le pasó de un certero paralelo de revés. Poco después era Albert el que conectaba un resto ganador, inalcanzable para Broady que significaba el triunfo del barcelonés.

"Primera vez que juego Copa Davis en casa, no es fácil", dijo Ramos en la pista. "Un partido que a priori tenia que ganar. Muchas dudas en la cabeza, poco a poco he ido resolviendo y he acabado contento con la victoria". "Si el partido era largo, yo era el favorito", resumió el español.

La superioridad y mayor experiencia de Ramos, finalista el pasado año en el Masters 1.000 de Montecarlo, y ganador en Bastad (2016), también sobre tierra, abre el camino del conjunto de Sergi Bruguera este fin de semana.

Con 1-0 para España, a continuación saltarán a la pista Roberto Bautista, 23 ATP, y Cameron Norrie, 114, para disputar el segundo partido de la confrontación.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en cuartos, del 6 al 8 de abril, al que gane del duelo entre Australia y Alemania (1-1 al término de la primera jornada), que se disputa en Brisbane.