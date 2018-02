Leon Smith: "Estoy orgulloso y ahora tenemos una gran oportunidad"

Marbella (Málaga) 2 feb (EFE).- Leon Smith, capitán de Copa Davis de Gran Bretaña, señaló este viernes que se encontraba orgulloso de su equipo y que este sábado tendrían una gran oportunidad con el dobles.

"Ha sido emocionante, cuatro partidos había jugado en tierra y ha jugado perfecto", dijo sobre su número uno, Cameron Norrie, vencedor de Roberto Bautista en el segundo partido de la primera jornada después de remontar los dos primeros sets y ganar en cuatro horas y un minuto.

"Dos sets abajo, fuera de casa, y ha conseguido remontar. Estoy muy orgulloso de este equipo. No puedo explicar lo que ha ocurrido", añadió Smith, que cree que el encuentro del sábado puede ser una gran oportunidad.

"Mañana tenemos una gran oportunidad con el dobles. Es un partido muy difícil en tierra, ellos son favoritos. Pero que se haya abierto esta oportunidad es increíble. No empezar el sábado con 0-2", dijo.

"Me mantuve concentrado en el tercer set y me dio mucha confianza. Me encontré bien física y mentalmente hasta el final. Es increíble el apoyo que he sentido y cómo me encuentro hoy", dijo el héroe del conjunto británico.

"Estoy realmente feliz de haber tenido esta oportunidad y de haber podido aprovecharlo", continuó. "He ido punto a punto, porque sabía que en tierra los partidos son largos", dijo Norrie.