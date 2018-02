Bruguera: "Alemania tiene un equipazo y será una eliminatoria muy complicada"

Sergi Bruguera cree que la eliminatoria contra Alemania, de cuartos de final del Grupo Mundial de Copa Davis será "muy complicada" porque el conjunto germano, con Alexander Zverev a la cabeza es un "equipazo".

"Tienen un equipazo, con Alexander Zverev cinco del mundo, un gran competidor en Copa Davis también, y luego detrás a Kohlschreiber, Struff, y un grandísimo doble que han ganado allí. Será una eliminatoria muy complicada", señaló el capitán español.

Bruguera recordó que la eliminatoria de Marbella había sido típica de una competición como esta. "En la Davis, aunque suene a tópico, la auténtica realidad es que no hay rival pequeño", dijo.

"Jugadores, que de los que no esperas nada se crecen de forma increíble. Lo hemos visto con Cameron Norrie, no solo el primer día sino el segundo, y en el doble, que fue muy bueno. No hay rival pequeño y lo sabíamos y estábamos preparado para todo", señaló.

"Tenía mucha ilusión y ganas de empezar competir, que es lo que me gusta", dijo Bruguera sobre su debut, "me encanta la adrenalina que se siente cuando compites y la competición máxima es la Copa Davis, y la verdad es que lo he disfrutado mucho, y aunque ha habido momentos duros, tengo ganas de repetir para la siguiente", añadió.