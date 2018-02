Nadal dice que su lesión va ´por buen camino´ y que espera estar en Acapulco

El español Rafael Nadal, número uno de la clasificación mundial ATP de tenis, que se tuvo que retirar en cuartos de final del Abierto de Australia por lesión, explicó este lunes que la recuperación de su lesión va "por buen camino" y dijo que espera estar en el Abierto de Acapulco (México), que comienza el 26 de febrero.

"Bien, va por buen camino, es una roturita que necesita un tiempo de descanso y de recuperación, y es lo que estamos haciendo, trabajar las horas pertinentes para acortar los plazos lo más posible. En principio el calendario sigue igual y tengo previsto irme a México dentro de una temporadita", explicó Nadal en un acto en Madrid.

El tenista manacorí se mostró "muy contento" por el avance del equipo español de Copa Davis tras derrotar este fin de semana en la eliminatoria a Gran Bretaña (3-1), pero dijo que la decisión de participar en el equipo en la siguiente eliminatoria -que será en España en abril, contra Alemania- aún no está tomada y que la consensuará con el capitán Sergi Bruguera.

"Estoy muy contento de que España haya pasado a cuartos de final, eso nos permite poder pensar que un año se puede volver a ganar la Copa Davis, tendremos la próxima eliminatoria en casa, que será complicada, y yo ahora mismo me acabo de retirar del Open de Australia, la Copa Davis me queda a meses vista", dijo.

"Lo que tengo que hablar lo hablo con mi capitán, y cuando llegue el momento se sabrá si estoy o no estoy, si puedo estar o no puedo, ojalá que pueda ayudar al equipo de alguna manera y lo antes posible", continuó Nadal.

Sobre esa lesión en el Abierto de Australia que le obligó a retirarse en cuartos de final contra el croata Marin Cilic, dijo que aunque era "una buena oportunidad" no era una final, y que es algo que hay que "aceptar" y "mirar hacia adelante".

"Ha pasado unas cuantas veces en mi carrera, se acepta, te llevas un golpe, vuelves, descansas, trabajas y te vuelves a levantar para seguir adelante. Sin haber tenido una grandísima preparación estaba preparado para hacer algo importante allí. Se intentó, no se pudo y a seguir", zanjó el tenista español.

En cuanto a sus planes a la hora de seleccionar los torneos que va a disputar, Nadal dijo que jugará "lo que tenga que jugar", consensuado con su equipo, y que en esta etapa de su carrera puede elegir jugar aquellos torneos que le hacen "feliz".

"Cada uno juega lo que siente, yo juego lo que me hace feliz, tengo una edad que por suerte mi carrera ha sido satisfactoria, puedo elegir cuándo juego y cuándo no juego y si me apetece y me hace feliz jugar un torneo más que un rival mío lo hago o no. Cada uno hace su camino", finalizó.

Rafa Nadal acudió este lunes a Madrid a la inauguración de la Clínica Mapfre de medicina del tenis, dirigida por el doctor Ángel Ruiz Cotorro, con la presencia del director ejecutivo territorial de Mapfre Iberia, Jose Manuel Inchausti.