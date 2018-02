La carta de una bisabuela a Nadal que emociona a las redes

Rafa Nadal tiene un sinfín de seguidores por todo el mundo, pero quizá nadie tan especial como Gloria Martínez, una chilena de 92 años descendiente de una sevillana que emigró al país andino. Esta bisabuela escribe a menudo al tenista de Manacor y en esta ocasión su bisnieta ha publicado una misiva en Twitter con la esperanza de Nadal le responda. La carta se ha hecho viral con más de 3.000 interacciones.







Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto...le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plisssss. @RafaelNadal pic.twitter.com/R5hfpR9ZIX — Debora Mansur (@Deboramansurr) 7 de febrero de 2018

Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias https://t.co/jgkh7Hdjpv — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 de febrero de 2018

Este es el contenido de la carta:"Estimado Rafa: En diciembre le escribí otra carta y se la mandé a su Academia en Balears, España, a lo mejor no la ha recibido pues anda en tantos lugares."Soy una señora de 92 años casi 93 en abril y desde que empezó a jugar al tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada pongo el despertador y veo el juego.Sentí mucho lo que le pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien. Ahora va a estar en Acapulco a fines de este mes, me hubiera encantado ir pero ya se me dificultan los viajes.Mi esposo que ya falleció, jugó mucho al tenis y debe ser por eso que me gusta. Tengo 4 hijas mujeres y 1 hombre, 2 yernos, 13 nietos y 20 bisnietos. La mamá de mi mamá era de Sevilla y se llamaba Dolores Ortigosa se casó y vino aquí.Me daría un gusto tremendo que me pudiera algún día contestar. Un abrazo y mi cariño.Gloria C. Martínez".Por supuesto, Nadal contestó a la carta: