Peligra el España-Alemania en el Port Alcúdia por falta de apoyo económico

Palma, 11 feb (EFE).- La eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que enfrentará en abril a España y Alemania corre serio peligro de no disputarse en el Port de Alcúdia (Mallorca) debido a la falta de apoyo económico por parte de las entidades privadas de esa zona turística del norte de la isla.

Según ha confirmado este domingo a Efe el alcalde de Alcúdia, Antoni Mir, los hoteleros del municipio "solo han ofrecido 50.000 euros" del millón, como mínimo, que se necesita para organizar el España-Alemania.

"Nosotros (Alcúdia) hemos puesto sobre la mesa 100.000 euros, el Govern balear y el Consell de Mallorca otros 300.000 euros cada uno, pero esas cantidades siguen siendo insuficientes para hacer frente al coste de la organización del España-Alemania", ha explicado Mir.

Mallorca debe presentar su candidatura para ser sede de la eliminatoria entre los equipos que capitanean Sergi Bruguera y Michael Kohlmann el martes ante la Federación Española de Tenis.

Pero, el alcalde de Alcúdia es, en estos momentos, "muy pesimista".

"He hablado esta mañana con Toni Ferragut (presidente de la territorial balear de tenis) y le he dicho que buscaré apoyo económico en otras empresas privadas de Alcúdia. Nosotros, como ayuntamiento, no podemos echar la casa por la ventana ni vender humo, y hoy por hoy, no tenemos el respaldo económico necesario, así de claro", ha señalado.

El canon para organizar la eliminatoria entre España y Alemania asciende a unos 480.000 euros, y el resto, hasta alcanzar el millón de euros, iría destinado a sufragar el coste de la infraestructura, como la instalación de gradas supletorias desmontables y pistas de entrenamiento, entre otros.

Mir considera que el mercado alemán, también el británico, y la presencia de Rafa Nadal "garantizaría" el lleno total de las gradas durante los tres días de competición.

"Recaudaríamos dinero con la venta de las localidades, pero no podemos acceder a otras fuentes de ingresos como publicidad y televisión. Además, tampoco es seguro que juegue Rafa y todo ello supone un hándicap que se agrava al no contar con el dinero suficiente", ha señalado.

Si Alcúdia renuncia a la organización del España-Alemania, otra posibilidad que sigue abierta para organizar esta confrontación en Mallorca es el municipio de Calvià, sede del único torneo profesional femenino (WTA) sobre hierba artificial que se organiza en España.

En todo caso, según ha subrayado el alcalde de Alcúdia, todas esas incógnitas quedarán despejadas en las próximas horas.

"No hay nada descartado, pero soy muy pesimista", ha resumido Antoni Mir.