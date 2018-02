Simona Halep alcanza un acuerdo de patrocinio con Nike

Bucarest, 12 feb (EFE).- Tras entrenarse varios días con indumentaria deportiva de la marca Nike, la tenista rumana Simona Halep, número 2 del mundo, confirmó hoy que ha sellado un acuerdo de patrocinio con la empresa estadounidense, con la que empezará de inmediato.

"Acabo de hacerlo" dijo Halep en inglés ("I just did it") en alusión al eslogan de Nike "Just do it" ("Simplemente, hazlo"), en un mensaje colgado en la red social de Instagram.

Según la prensa rumana, que cita fuentes de Tennis World SUA, la jugadora ingresará alrededor de dos millones de dólares por año, 800.000 dólares más de lo que percibía de la marca alemana Adidas, de la que se separó tras cuatro años de colaboración.

Halep, de 26 años, compitió en el Abierto de Australia sin patrocinador, con un traje sin marca que obtuvo de una forma curiosa . "Le mandé una foto a una modista a través de una página web china. Mi agente me ayudó. En 24 horas lo tenía y era perfecto. Tuve suerte, busqué en internet, donde está todo", señaló entonces.

Ahora, la número 2 del mundo se une así al selecto grupo de tenistas patrocinados por Nike, entre los que se encuentran el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer, la estadounidense Serena Williams y la rusa Maria Sharapova.

Tras varios días de recuperación debido al intenso desgaste durante la final del Abierto de Australia, donde sufrió un golpe de calor, la tenista tiene previsto regresar a la competición el miércoles en Doha.

En esa ocasión, acabó hospitalizada con síntomas de deshidratación después de caer derrotada el pasado 27 de enero en la final en Melbourne ante la danesa Caroline Wozniacki por 7-6, 3-6 y 6-4.