Garbiñe Muguruza a cuartos tras ganar fácil a Cirstea

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, cuarta favorita, al imponerse fácilmente a la rumana Sorana Cirstea, por 6-0 y 6-4, en apenas sesenta y cuatro minutos, ha accedido a los cuartos de final del torneo femenino de tenis de Doha, dotado con 3,17 millones de dólares.

Se trata del tercer triunfo de Garbiñe sobre Cirstea, en igual número de enfrentamientos, pues con anterioridad también la derrotó en el Abierto de Australia y en Wimbledon 2017. Garbiñe se mostró mucho más firme que en su debut hace dos días ante la china Ying-Ying Duan, a la que también ganó en dos sets pero donde la costó cerrar la contienda.

Ante la rumana, a la que endosó todo un "rosco" en el primer set, para sumar otros dos juegos consecutivos en el inició del segundo, en cambio cerró el partido sin concederla punto alguno en el último décimo juego.

La rival de Garbiñe Muguruza en los cuartos de final saldrá del duelo entre la francesa Caroline García, séptima favorita, y la rusa Anna Blinkova, procedente de la calificación. "Creo que jugué muy bien en el primer set, y en el segundo set ella salió mucho mejor, alcanzó un alto nivel, cometí algunos errores, y ahí el partido se igualó. Me gusta sentir la presión, ser uno de esas jugadoras de tenis privilegiados que pueden aspirar al título, y es bueno", dijo Muguruza a pie de pista.

La hispanovenezolana, luego en rueda de prensa, comentó sentirse "mucho mejor hoy": "Me sentí mucho mejor hoy que el otro día, y definitivamente en el primer set jugué bien. También ella falló algunos tiros que tal vez luego no falló en segundo set".

"Y se igualó todo un poco especialmente al final. Siempre es difícil cuando hay que cerrar los partidos, ya que tu oponente juega relajada y siempre es complicado. Pero estoy muy contenta con el rendimiento. Estoy buscando jugar cuantos más partidos pueda mejor. Así que es bueno", apuntó.

Muguruza, asimismo, explicó que el motivo de que pidiese los consejos de Conchita Martínez, desde este torneo en su equipo técnico, en el segundo set: "Llamé a Conchita a la pista porque era un buen momento, y ella estaba jugando bien, y pensé que sería bueno para mí escuchar algunas cosas, quizás para cambiar de opinión o simplemente ... ya sabes".

"Realmente no cambió nada, pero para eso están estos momentos de llamar al entrenador son momentos para tener la máxima ayuda. Y creo que fue una buena idea. Bueno, sí, con Conchita está funcionando porque, como dije antes, tenemos una gran relación, y sé que está funcionando", añadió.

"Estoy segura de que eventualmente tendré un partido que no será favorable. Pero hasta ahora no estoy pensando en eso. Estoy contenta porque me siento mucho mejor también físicamente. Creo que eso es lo más importante", señaló.

Al serla preguntado sobre si su entrenador Sam Sumyk se le unirá para el próximo torneo, dijo: "Sí Sam viene a Dubai la semana que viene. Estamos todos los días en contacto con él. Hablamos todos los días sobre cómo me siento y los partidos y esas cosas".

"Él es mi entrenador. Entonces, el hecho de que él no esté aquí no significa que no hablemos. En realidad, pronto estará en Dubai, y será bueno tener todo el equipo", comentó.