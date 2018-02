Garbiñe: "Noté algo extraño en la rodilla; veremos cómo reacciona"

Garbiñe Muguruza, que perdió la final del torneo de Doha ante la checa Petra Kvitova y que afrontó el tramo final del encuentro con una dolencia de rodilla, dijo que hizo un movimiento extraño y sintió dolor, a la espera de su evolución para conocer el alcance de la lesión.

"Hice un movimiento extraño. Hacía mucho viento y con una pelota hice un movimiento extraño con mi rodilla y sentí un poco de dolor. Luego pensé en vendarlo para no empeorarlo. Entonces, no sé. Nunca tuve algo de rodilla, así que veremos cómo reacciona", dijo la tenista española.

A pesar de la derrota, se mostró conforme con su papel en Doha. "El objetivo aquí está hecho. Era jugar, ganar y obtener buenos partidos y mucha competencia porque es lo que necesito", apuntó Muguruza, que el lunes será la tercera jugadora del mundo.

Garbiñe Muguruza viajará el lunes a Dubai. Debutará el miércoles ante la ganadora del duelo entre la estadounidense Catherine Bellis y la belga Elise Mertens.

Muguruza aprovechó la irregularidad de su rival en la primera manga aunque el encuentro se le complicó después: "En el primer set ella no estaba jugando su mejor tenis. Creo que cometió muchos errores no forzados de inmediato y me dio muchas ventajas. En el segundo set fue más de lo que esperaba. Un partido difícil. Y en el tercero, era un poco más igual".

La tenista española lamentó no haber aprovechado las ocasiones para romper el saque de Kvitova: "Tuve muchos puntos de quiebre y no los convertí. Jugó puntos ganadores. Pero sí, creo que si hubiera obtenido uno de esos puntos de quiebre, habría sido diferente".