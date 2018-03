Sachia Vickery despide a Garbiñe Muguruza en segunda ronda

La joven estadounidense Sachia Vickery, número 100 del mundo, despidió hoy a las primeras de cambio a la española Garbiñe Muguruza, número tres del ránking de la WTA, en la segunda ronda de Indian Wells por 2-6, 7-5 y 6-1 en dos horas y 12 minutos.

La tenista de 22 años consiguió así la primera victoria de su carrera ante un rival del Top 20.

Muguruza se desmoronó tras una primera manga donde exhibió un tenis sólido y efectivo a pesar del fuerte viento que soplaba en pleno desierto californiano.

La norteamericana se rehizo y, tras ir abajo 2-4 en el segundo set, echó mano de su agresividad y destreza desde la línea de fondo para ir, poco a poco, mermando la confianza de su contrincante con golpes precisos como un revés paralelo fantástico que puso en pie a los espectadores.

En el momento clave del partido, con 6-5 a favor de la local, el juego se alargó por más de 10 minutos y acabó decantándose del lado de Vickery, espoleada por un público completamente entregado, tras cuatro puntos de set.

En la tercera manga, Muguruza fue un espejismo de sí misma y fue arrollada por su rival, que se medirá en la siguiente fase a la japonesa Naomi Osaka.

"No me puedo creer que haya ganado", resaltó la tenista desde la pista tras alzarse con la victoria. "He luchado cada punto y el público me ha llevado en volandas", agregó haciendo un gesto con los brazos cruzados que recordaba al de "Wonder Woman", la popular película de Warner Bros.