Feliciano López: "Ha sido un momento muy especial"

Madrid, 9 abr (EFE).- Feliciano López, tenista español que formó parte del equipo de Copa Davis que ha eliminado a Alemania, definió el triunfo final en el cruce como 'muy especial' por las circunstancias que lo rodearon.

"He vivido muchos momentos muy bonitos en mi carrera, muchos en Copa Davis, pero este ha sido muy especial. También por el hecho del momento en el que nos ha llegado a David, a Rafa y a mi. Hacía muchos años que no vivíamos algo así y ha sido muy bonito para todos", comentó a EFE.

Feliciano habló sobre el transcurrir de las tres jornadas: "Ha sido un fin de semana muy duro. Hemos sufrido mucho pero ha merecido la pena. Son momentos que a uno no se le olvidan y dentro de las eliminatorias que hemos vivido estos años, la de Valencia ha sido muy especial. David se merecía un partido como el que le tocó ayer, acabando cómo acabó y en su casa. Después de tantos años volvemos a estar en semifinales, ha costado mucho trabajo volver a estar donde estamos y lo hemos disfrutado mucho".

"Es una competición increíble donde las emociones juegan un papel importantísimo. En el tenis llega un momento donde el partido es lo de menos, es algo psicológico y emocional. En un momento puede cambiar un partido. En este caso cayó de nuestro lado y estamos muy felices por ello", declaró.

Acerca los motivos por los que disfruta tanto con este torneo, señaló: "Es una competición totalmente distinta. El tenis es un deporte individual y la Copa Davis tiene algo diferente. Compartes las alegrías y las tristezas con un grupo de gente".

"Te importa lo mismo una victoria de tu compañero que la tuya cuando es algo totalmente diferente durante el año en un deporte como el tenis. Hay muchos factores que contribuyen a que sea una competición muy diferente a lo que estamos acostumbrados", añadió.

Ahora les espera Francia: "Me atrevería a decir que Francia y España son quizás los países con el equipo más completo o con el mayor número de jugadores capaces de jugar en diferentes pistas. El hecho de jugar fuera es un hándicap, creo que pondrán una pista bastante rápida. Pero España tiene que estar preparada para ganar a cualquier país fuera. Va a ser muy duro pero estamos preparados para eso".

El tenista acudió a la presentación del libro 'Rafa&Roger', que profundiza en la rivalidad entre Nadal y Federer: "Son jugadores muy diferentes. Rafa tienes unas virtudes y Federer otras pero jugar contra los dos es extremadamente complicado. He tenido la suerte de jugar más contra Federer por edad porque hemos jugado desde niños. Siempre digo que el rival más difícil al que me he enfrentado en una pista es Federer y Rafa el segundo".

Preguntado por el manacorí, opinó: "Le veo muy bien. Me sorprendió en Valencia, después de tanto tiempo sin competir, la seguridad con la que salió a jugar. Transmitió una sensación de seguridad y confianza en él mismo que para el tiempo que llevaba inactivo no es muy normal".