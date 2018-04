Carla Suárez: "Intento jugar de manera más agresiva y ser más protagonista"

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- La grancanaria Carla Suárez, tenista 25ª del ránking mundial e integrante de la selección española de Copa Federación, que desde octubre del pasado año entrena a las órdenes de Óscar Serrano, ha indicado a Efe que ahora intenta jugar de manera "más agresiva" y ser "más protagonista".

La jugadora afronta este fin de semana en Murcia la eliminatoria de Copa Federación ante Paraguay, que en caso de victoria garantizará a las españolas la continuidad en el Grupo 2 Mundial.

"Para ganar un día la Copa Federación tenemos que estar unidas, ya que no es fácil jugar eliminatorias fuera de casa. Tenemos equipo para poder hacerlo bien, subir a Primera y de aquí a unos años ganar el título, aunque todavía tenemos mucho trabajo que hacer por delante", ha manifestado.

España, que cuenta con la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, número 3 mundial, es favorita en esta eliminatoria.

"Paraguay no tiene tradición tenística, pero en el deporte siempre debes estar alerta. Si ellas están aquí es por que tienen las mismas posibilidades de ganar que nosotras y no podremos confiarnos, porque el deporte es imprevisible", ha dicho.

Carla Suárez está muy contenta de coincidir en la selección con Garbiñe, con quien ya jugó en dobles durante una larga época.

"Siempre se aprende de una jugadora como ella y es positivo tenerla al lado en el equipo. Me alegro mucho de que le vaya bien, porque sé lo que Garbiñe trabaja. A este nivel nadie te regala nada", ha indicado.

La tenista grancanaria tiene como objetivo concluir el año entre las diez primeras del mundo.

"Desde pretemporada me planteé estar entre las diez mejores, aunque el nivel es cada vez más exigente. Debo estar a una gran altura en los torneos grandes, que marcan ese ránking, pero es una meta que puedo conseguir", ha manifestado.

Otro de sus objetivos sería disputar una eliminatoria de la Copa Federación en Gran Canaria.

"Siempre he soñado con jugar este evento en mi tierra. Me haría muchísima ilusión y es algo que ya he hablado con la Federación Española. Es una posibilidad que está ahí y ojalá un día pueda cumplirse", ha dicho.

La jugadora, que en septiembre cumplirá 30 años, no sabe aún hasta cuándo permanecerá en activo.

"No sé hasta qué edad seguiré jugando, aunque todo lo marcará cómo me sienta físicamente y el ránking. Lo más importante es la salud y esta temporada estoy compitiendo sin molestias, aunque los deportistas sabemos que las lesiones pueden llegar en cualquier momento", ha considerado.

En cuanto al trabajo con su nuevo técnico, Óscar Serrano, ha indicado que a ambos les preocupa mejorar el apartado mental.

"Óscar contaba con mucha experiencia y me conocía bastante bien, y ahora intento jugar más agresiva y ser más protagonista. Llevamos poco tiempo juntos, pero creo que donde tenemos un poquito más de margen de mejora es en el plano mental", ha reconocido.

Por otro lado, Carla considera "un tema delicado" la situación de ex jugadores como Arantxa Sánchez Vicario y Björn Borg, quienes llegaron a lo más alto y posteriormente se arruinaron.

"Ellos empezaron a ganar dinero desde muy jóvenes y eso no resulta fácil gestionarlo. Muchas veces voy con pies de plomo, intentando tener todo muy controlado, pero a la misma vez intento disfrutar tras tantos años viajando. Después de Murcia jugaré en Stuttgart y no tendré tiempo para ir a la playa en mi tierra hasta noviembre", ha concluido.