Anabel Medina vuelve con Arantxa Parra en el doble del Mutua Madrid Open

Madrid, 24 abr (EFE).- Anabel Medina, actual capitana del equipo español de Copa Federación, volverá a las pistas durante el Mutua Madrid Open (del 4 al 13 de mayo) para competir en el torneo de dobles junto con Arantxa Parra, delegada de los equipos nacionales de tenis, gracias a una invitación del torneo.

Medina no juega competición oficial desde el torneo de New Haven de 2016 por una lesión en su hombro derecho que sufrió antes en Wimbledon. En las últimas semanas se ha recuperado y ahora afronta el tramo final de su carrera deportiva.

La jugadora de Torrente ha sido campeona de Roland Garros en dobles dos veces, y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En total ha ganado 11 títulos individuales y 28 de dobles.

Manolo Santana, Director del Mutua Madrid Open, celebró el retorno de Medina a las pistas en Madrid. ?Anabel es una competidora extraordinaria con una carrera fantástica. Todos recordamos aún el partido que jugó aquí en Madrid contra Serena Williams, y que se le escapó por muy poco en el tercer set tras endosarle un 6-0 a la estadounidense. Estamos felices de concederle una invitación para que pueda jugar en dobles con Parra?, ha señalado Santana en un comunicado de la organización.

En este tiempo alejada de la competición, Medina ha ejercido como entrenadora de Jelena Ostapenko, con la que ganó Roland Garros en 2017 desde el banquillo y llevarla al 'top-10' de la clasificación WTA, y ha asumido la capitanía del equipo español de Copa Federación. Precisamente, este fin de semana España se impuso a Paraguay en La Manga por 3-1 para mantenerse en el Grupo II de la competición.

La ex número 16 mundial en individuales y 3 de dobles asume su retorno con mucha ilusión: ?No es un secreto que iba a jugar algunos torneos antes de retirarme oficialmente, pero me he preparado especialmente para poder llegar bien a Madrid y disfrutar del Mutua Madrid Open ante el público español. Luego jugaré algunos torneos más antes de despedirme de las pistas para siempre, pero estoy segura de que las emocionas más fuertes serán las que viva en la Caja Mágica. Además me hace el doble de ilusión jugar en Madrid con Arantxa, una gran amiga con la que también comparto trabajo ahora en la FedCup?.

Por su parte, Parra vuelve a unirse a Medina, con la que obtuvo grandes éxitos en el pasado. Juntas han conseguido cuatro títulos de dobles, en Amberes 2015 y Acapulco, Monterrey, Estrasburgo 2016. El año pasado, Parra alcanzó las semifinales en el Mutua Madrid Open formando pareja con Silvia Soler.