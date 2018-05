Muguruza: "Ganar un Grand Slam parece normal para la gente y es lo contrario"

Garbiñe Muguruza (Caracas, 1993) llega en buen momento al Mutua Madrid Open, aún reciente su triunfo en la ciudad mexicana de Monterrey. Buena noticia en el tramo inicial de una temporada donde la exigencia será de nuevo grande, más después de lo conseguido hasta ahora. Siempre motivada en los grandes torneos, atendió en exclusiva a EFE en la sede de Caser.

Pregunta: ¿Qué valoración hace de este comienzo de temporada?

Respuesta: Con altos y bajos, siempre hay cosas buenas y malas como en todos los años. Forma parte del deporte. Pero estoy bien, contenta

P: Llega el Mutua Madrid Open, imagino que una cita estimulante para cualquier tenista española. ¿Cómo lo afronta?

R: Es muy estimulante. Estoy muy feliz de estar aquí porque no tenemos muchos torneos de tenis en España, de hecho este es el único femenino. Siempre me hace ilusión jugar delante de mi público, estar aquí. Además es un torneo muy importante para nosotras

P: De los torneos que no ha ganado, títulos del Grand Slam al margen... ¿Es el que más ganas tiene de conquistar?

R: Sí porque tiene un valor extra el jugar en casa, el público me apoya y me pone nerviosa a la vez. Ganar aquí sería una semana inolvidable

P: ¿Por qué los españoles son tan buenos en tierra batida?

R: Porque hay una cultura de esa superficie. En otros países quizás no hay ni la instalación ni las ganas de querer explorar. En España se trabaja eso. Está en la sangre de la historia del tenis y por eso nos gusta tanto.

P: ¿Le preocupa que en una superficie en la que hay jugadores tan especialistas acabe desapareciendo por las quejas de quienes no lo son?

R: Yo creo que no va a desaparecer, tiene su encanto tener varias superficies distintas. No haría la misma ilusión ni tendría tanta gracia un circuito con la misma superficie. Está divertido cambiar durante varios torneos y no puede perderse eso.

P: Ha ganado ya Roland Garros y Wimbledon. ¿Se ve levantando los cuatro grandes?

R: No lo sé. Es seguro que lo deseo y lo pienso cada vez que salto a entrenar, que estoy en un torneo. Es tan difícil que pase... pero si lo he conseguido en los otros ha sido creyendo

P: Va en el buen camino, ¿no?

R: Yo creo que sí. Es mi objetivo, es lo que me motiva. Si lo he podido hacer antes... ¿Por qué no en un futuro?

P: De sus seis torneos ganados como profesional, dos han sido de Grand Slam. ¿Cómo se explica eso?

R: (Sonríe) No lo sé, mucha gente me lo pregunta. Creo que ha sido una combinación de muchas cosas buenas que se han juntado. La verdad es que me gustan los grandes escenarios, los grandes torneos, y ha salido mi mejor tenis en esos dos eventos. Mucho mejor

P: Pero lo normal es que a un tenista en un Grand Slam le tiemblen las piernas, ¿no?

R: Es donde mejor juego, donde tengo más motivación y más ganas de hacerlo bien. No se sabe por qué pero ahí es donde juego bien

P: ¿Se le olvidan demasiado pronto al público los éxitos de un deportista? Solo unas pocas elegidas pueden presumir de tener un grande. Usted lleva dos. Y sin embargo se le sigue pidiendo más.

R: Sí, se me sigue pidiendo más. Se acuerdan mucho de las cosas malas y no tanto de las buenas pero forma parte del deporte al final. Siempre hay que estar compitiendo, en el ojo del huracán por decirlo de esa manera.

P: ¿La gente pierde la perspectiva de lo difícil que es ganar un grande cuando usted o Rafa Nadal lo hacen sencillo?

R: Se pierde mucho y más si tienes a alguien que lo ha hecho tantas veces que parece fácil como Rafa. El hacerlo parece normal para la gente y es todo lo contrario. Es algo muy difícil de conseguir, excepcional casi. Hay que valorar eso también

P: Si mañana tuviera que retirarse... ¿Se daría por satisfecha con lo hecho hasta ahora o le sabe a poco?

R: No me veo retirándome mañana por nada del mundo. Quiero conseguir mucho más, creo que aún tengo muchos años de carrera que van a ser muy buenos. Quiero acumular más victorias, me quedaría corta

P: Usted y Carla Suárez son las dos únicas jugadoras de habla hispana entre las cincuenta primeras raquetas del mundo. ¿Siente que lo que hace tiene también mucha repercusión en Centroamérica y Sudamérica?

R: Yo creo que sí. Quizás en Centroamérica y Sudamérica falta un poco lo que en España hay, esa cultura tenística. Pero en mi caso sí que siento mucho apoyo, sobre todo cuando voy allí. La gente me anima, las niñas se me acercan y quieren saber, me preguntan cosas. Para mi es una sensación única

P: Viene de ganar en Monterrey. ¿Qué sensaciones le dejó lo que ha rodeado a la cita?

R: Me dejó un sabor de boca espectacular. Me recibieron con los brazos abiertos y el público me ayudó muchísimo a que esa semana ganase

P: La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha cobrado una gran relevancia en los últimos tiempos. ¿La echa de menos en el deporte?

R: La echo de menos. Creo que en el tenis no nos podemos quejar mucho porque somos de los que más igualdad tenemos aunque creo que hay otros deportes en los que es infinitamente diferente y habría que esforzarse más. Pero creo que en el tenis se está mejorando y por eso estoy contenta

P: ¿Siente que sus éxitos se valoran menos que los de los hombres? ¿Cómo lleva la comparación con Rafa Nadal?

R: Nadie se puede comparar con Rafa. Creo que él es un deportista magnífico, todo en comparación con él va a ser muy difícil. Nos tiene muy mal acostumbrados porque todo parece fácil. Pero yo hago mi carrera y a mi me alegra que la gente se anime y esté contenta con mis éxitos

P: Estuvo en la gala de los Óscar. ¿Qué tal fue la experiencia?

R: (Risas) Fue salir de la pista, una experiencia completamente diferente. Me pilló por sorpresa, en un momento pensé '¿Qué estoy haciendo aquí?'. Pero me gustó. Es la alfombra roja más famosa y formar parte de ese día fue único. Tendré siempre un gran recuerdo.