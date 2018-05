Nadal: ´Favorito, cero´

Madrid, 7 may (EFE).- El número uno del mundo, el español Rafael Nadal rechazó la condición de favorito en el Mutua Madrid Open que ha ganado en cinco ocasiones, a pesar de los buenos resultados obtenidos en los torneos del Masters 1000 de Montecarlo y Barcelona.

"La superioridad o no empieza o termina con esto. Es verdad que he tenido un buen nivel de juego en Montecarlo y Barcelona y por eso las cosas han salido como han salido. Estoy feliz de como han salido. He sido mejor que los otros jugadores en esos torneos pero eso no me garantiza que vaya a ser mejor en este torneo", destacó el vigente campeón en la Caja Mágica.

"Lo único que quiero es estar preparado para estar ahí. Si soy favorito o no me da igual. Me preocupa cero. Intento hacer las cosas de la mejor manera y llegar de la mejor forma a la competición. Cuando esto deje de ser mi realidad dejaré de tener éxito. Hay que tener precaución en todo momento y respeto por todos los rivales. Uno tiene que tener en cuenta que cuando salta a la pista puede ganar o puede perder", añadió Rafael Nada..

El jugador balear, que espera rival para su debut en la Caja Mágia, en la segunda ronda del cuadro masculino, reconoció que sus sensaciones son las mejores tras los buenos resultados obtenidos en tierra.

"La sensación es la mejor. Esto es un poco lo de siempre. Es un proceso de adaptación cuando llegas aquí a Madrid. Estoy jugando bien como se ha demostrado en Montecarlo y en Barcelona pero las condiciones son distintas. En Montecarlo y Barcelona es todo con sensaciones más controlables. Al principio es todo más descontrolado aquí sobre todo en los primeros días, hasta que te adaptas", dijo Nadal.

"Pero en cualquier caso son buenas sensaciones las que tengo y sobre todo estoy contento de estar aquí. La relación con el publico es difícil de describir aquí, es muy especial", insistió el jugador español.

Nadal se ejercitó en las pistas exteriores de la Caja Mágica en una jornada marcada por la inestabilidad del tiempo en Madrid. "Yo intento hacer las cosas de la mejor manera posible, Este es el torneo de tierra más atípico. Es una realidad. Es verdad que a mí siempre me gusta jugar con sol y calorcito y un día como hoy, nublado y con algo de lluvia, es menos controlable la pelota. Al menos en las pistas de fuera la sensación es que las cosas pasan más rápido", analizó.