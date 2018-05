Garbiñe Muguruza: "Me siento satisfecha de no haber bajado los brazos"

Madrid, 8 may (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, que avanzó a los octavos de final del Mutua Madrid Open tras superar a la croata Donna Vekic, 50 del mundo, destacó que de lo que más satisfecha se sentía es "de no haber bajado los brazos".

Muguruza derrotó a la croata Donna Vekic por 2-6, 6-4 y 6-1 y accedió por primera vez en seis intervenciones en el cuadro principal a los octavos de final.

"Me siento satisfecha de no haber bajado los brazos y de no volverme negativa ante una jugadora de nivel 'top 10'. Estoy orgullosa de haber estado calmada y, tras ganar el segundo set, poder afrontar el tercero para poder escapar", dijo Muguruza.

"Durante el partido he querido pensar que si seguía detrás de ella conseguiría dar la vuelta y eso me ha mantenido optimista", confesó la tenista española, que se enfrentará ahora con la rusa Daria Kasatkina, que se impuso a la rumana Sorana Cirstea.

"Los anteriores años no pudo ser y hoy pensar en tener esa posibilidad fue un extra de motivación para atravesar esa barrera. Además, el partido en general fue muy bueno y creo que divertido de ver", concluyó.