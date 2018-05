Manolo Santana celebra su 80 cumpleaños emocionado

Madrid, 10 may (EFE).- Manolo Santana festejó su 80 cumpleaños esta mañana en la pista que lleva su nombre en la Caja Mágica y señaló que era "una sorpresa poder disfrutar de este momento junto a las personas que hacen posible año a año llevar a cabo el torneo".

Santana recibió una emotiva felicitación, y de sorpresa, por toda la organización del Mutua Madrid Open. Voluntarios, recogepelotas, pisteros y miembros del torneo se unieron para felicitarle.

El director adjunto Feliciano López y el presidente del torneo Gerard Tsobanian recibieron a Manolo en la Pista Central, en la que se proyectó un vídeo con mensajes de cariño de los mejores jugadores del mundo.

"Me siento muy agradecido por el cariño que me muestran", indicó Santana, "me hace muy feliz celebrar mi cumpleaños junto a personas que me demuestran un aprecio sincero. Ellos son una parte importante muy importante de mi familia", añadió.

"Manolo hizo algo difícil, fue un pionero. La gente que hace las cosas por primera vez siempre lleva a cabo una tarea más complicada que quienes venimos detrás y las repetimos", dijo Nadal este miércoles al referirse al cuatro veces ganador de torneos de Grand Slam

"Alguien nos tiene que abrir el camino y hacernos ver que aquello es posible. Creo que Manolo fue un pionero en nuestro país, una referencia dentro del deporte en general y, sobre nuestro deporte en particular, una figura muy importante", añadió Nadal entonces.