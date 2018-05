Carreño: "Quizás me falta un poco mantener la intensidad"

El español Pablo Carreño, que selló este jueves el pase a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, consideró que "quizás" le falta "un poco mantener la intensidad" en los partidos, aunque subrayó que está en un momento de buena confianza.

Carreño, que jugó las semifinales en Miami, Barcelona y Estoril este año, expresó además su satisfacción por lograr imponerse este jueves al esloveno Aljaz Bedene, un rival que le había doblegado en los últimos dos enfrentamientos.

"Tengo confianza, jugué las semifinales en Miami, paré por lesión dos semanas, luego volví en Barcelona haciendo semifinales, en Estoril (haciendo también) semifinales. Los partidos que perdí eran con rivales a priori inferiores, pero bueno, la gente joven juega muy suelto y tiene mucho potencial", aseguró el gijonés al acabar el partido.

"Mi nivel de juego es alto y no creo que me falte confianza, quizás me falta un poco mantener la intensidad, no tener altibajos y esos despistes que me hacen perder sets como el de hoy", agregó.

En su duelo contra Bedene, Carreño estuvo por delante 6-4 y 5-0, pero fue remontado y fue obligado a sellar su pase de ronda en el parcial decisivo, con un autoritario 6-2.

"Pierdes un set que no te lo crees", reconoció el asturiano, alegrándose de que haya sabido "reaccionar a tiempo", sin hundirse.

"Es una victoria importante porque era un rival difícil, en una ronda avanzada", explicó Carreño.