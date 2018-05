Albert Ramos pasa a segunda ronda al ganar al kazajo Mihail Kukushkin

El español Albert Ramos (36 del mundo) pasó este lunes a segunda ronda de Roland Garros al deshacerse del kazajo Mihail Kukushkin (83) en dos horas y siete minutos y tres mangas.

El catalán hizo un 7-6 (7) 6-4 y 6-1 y se retará en segunda ronda con el noruego Casper Ruud (157).

"Hoy ha sido un partido complicado, sobre todo el primer set. He empezado bien, pero luego me he bloqueado un poco. He podido romper el saque con 6-5 y, tras ganar el primer set, me he tranquilizado un poco. Al encontrar la táctica, he empezado a jugar más tranquilo", reconoció el tenista español.