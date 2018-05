Zverev suda para pasar, Djokovic gana con lo justo y Halep se recupera

París, 30 may (EFE).- El alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, y el búlgaro Grigor Dimitrov, quinto, sudaron para pasar a la tercera ronda de Roland Garros, mientras el serbio Novak Djokovic siguió adelante con lo justo.

En el cuadro femenino, no hubo sorpresas y la número uno mundial, la rumana Simona Halep, se recuperó a tiempo ante la estadounidense Alison Riske (2-6, 6-1 y 6-1) para seguir en liza en el torneo del que fue finalista.

Caroline Wozniacki, segunda del mundo, y la checa Petra Kvitova, octava, ganaron también con solvencia en dos sets sus compromisos ante las españolas Georgina García Pérez, 186 del mundo, y Lara Arruabarrena (95), respectivamente.

El partido estrella de la jornada, el del austríaco Dominic Thiem y el joven griego el griego Stefanos Tsitsipas, tuvo que aplazarse hasta mañana, jueves, debido a la falta de luz. El encuentro le era favorable a Thiem, considerado el mayor rival de Rafa Nadal, por dos sets a uno (6-2, 2-6 y 6-4).

Zverev, quien tuvo una plácida primera ronda ante el lituano Ricardas Berankis, sudó sangre, sudor y lágrimas para derribar al serbio Dusan Lajovic.

Lajovic, número 60 del circuito, amenazó con dejarle fuera de juego, con dos mangas a una abajo, aunque, al final, el serbio acabó cediendo por 2-6, 7-5, 4-6, 6-1 y 6-2, cinco sets que duraron tres horas y 24 minutos.

"Perder dos sets a uno en un partido es como ir perdiendo de uno en un partido de tres mangas. No hay que calentarse la cabeza: 'Vaya, estoy perdieron dos sets a uno. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vencer el próximo punto? Uno da lo mejor de sí e intenta cambiar algo la táctica", aseveró Zverev.

El prometedor jugador, al que las quinielas sitúan como otro de los principales rivales de Nadal, intentó responder a los que le exigen resultados inmediatos en los "Grand Slam", su asignatura pendiente.

Para ello, contó lo que le dijo Roger Federer en el pasado Abierto de Australia.

"Me dijo que él no había pasado de cuartos (en un Grand Slam) hasta que no tuvo unos 23 años, así que aún tengo tiempo", señaló el jugador, a quien le espera en tercera ronda el ucraniano Sergui Stajovski, procedente de la previa.

El búlgaro Grigor Dimitrov, quinto del mundo, también penó para pasar de ronda.

Ganó con muchos apuros al estadounidense Jared Donaldson (57), quien acabó el partido renqueante con molestias en la pierna derecha.

Dimitrov, que comenzó un set abajo, empleó cuatro horas y 19 minutos para salvar el partido por 6-7 (2), 6-4, 4-6, 6-4 y 10-8.

Ahora se medirá en tercera ronda al español Fernando Verdasco (35 del mundo).

Sin desplegar su mejor tenis, pero con firmeza y sin ceder un set, Djokovic dejó en la cuneta al joven español Jaume Munar, 155 del ránking, por 7-6(1), 6-4 y 6-4 en 2 horas y 18 minutos.

"Hay que elogiar su combatividad y buen juego (de Munar). Yo he tenido algunos altibajos y no estoy realmente satisfecho por mi rendimiento. He jugado bien en los momentos clave para ganar el partido. Espero ir mejorando", analizó el exnúmero uno del mundo.

A "Nole" le aguarda otro rival español: Roberto Bautista Agut, quien ha logrado dos meritorios triunfos, a pesar de la reciente e inesperada muerte de su madre.

En el cuadro femenino, la pugna por el número uno sigue a abierta. Wozniacki, quien será número uno si gana el torneo, retará en tercera ronda a la veterana francesa Pauline Parmentier.

Halep, que tiene que alcanzar semifinales para tener posibilidades de conservar el cetro mundial, tendrá enfrente a estadounidense Taylor Townsend.

La otra competidora por el número, la española Garbiñe Muguruza, se mide mañana, jueves, a la joven francesa Fiona Ferro, invitada por el torneo. Antonio Torres del Cerro