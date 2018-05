Schwartzman: ´Siento que los rivales me respetan más´

París, 31 may (EFE).- El argentino Diego Schwartzman, que este jueves logró la clasificación para la tercera ronda de Roland Garros por segunda vez consecutiva, aseguró que se siente en el mejor momento de su temporada y que cree que los rivales le respetan más.

"Me siento más seguro con mi juego, los rivales me respetan un poco más, sé lo que hablo, soy consciente de que me tocaron buenos rivales para lo que te puede tocar en un Grand Slam, los gané holgado y me da confianza", dijo el tenista tras derrotar al eslovaco Adam Pavlasek por 6-1, 6-3 y 6-1.

Es el mismo resultado y el mismo tiempo, una hora y 27 minutos, que empleó en primera ronda para vencer al francés Calvin Hemery, invitada por los organizadores.

El argentino siente que ha cambiado desde el tenista que el año pasado cayó en tercera ronda contra el serbio Novak Djokovic, a quien puso contra las cuerdas y le llevó a las cinco mangas.

Su próximo rival será, a priori, más asequible que el serbio, el croata Borna Coric, que, sin embargo, le ha ganado las dos veces que lo ha afrontado.

"Pero en el partido del año pasado tuve un millón de oportunidades de ganarle y no las aproveché", dijo Schwartzman, que promete que en esta ocasión será un partido diferente.

"Estoy jugando más agresivo, si lo logro combinar con la solidez creo que puedo ganar", aseguró.

El argentino reconoció que sufrió un bache de juego tras la disputa de la Davis y que su temporada de tierra batida no ha sido muy positiva pero que desde el torneo de Madrid siente que ha recuperado su mejor tenis.