Cecchinato termina con las expectativas de Carreño en París

El italiano Marco Cecchinato, situado en el puesto 72 del ránking ATP, terminó con las expectativas en Roland Garros del español Pablo Carreño, cuartofinalista de la pasada edición y undécimo del mundo,

Carreño desperdició un set ventaja. Incapaz de frenar la reacción del tenista transalpino fue eliminado en el encuentro de la tercera ronda.

El asturiano se llevó la primera manga por 6-2, pero cedió las otras tres por 7-6 (5), 6-3 y 6-1 en dos horas y 19 minutos ante un rival que hasta este año no había ganado nunca en un "Grand Slam".

La segunda mejor raqueta española puso punto y final a su participación después de haber ganado con apuros al eslovaco Jozef Kovalik, en la primera ronda, y al argentino Federico Delbonis, en la segunda.

"No me fijo en que soy el segundo mejor español. Me fijo en que son el undécimo del mundo", aseveró Carreño, de 26 años.

"En las dos primeras rondas sufrí en algún momento, pero conseguí sacarlo bastante bien. Hoy salía como favorito. No creo que me haya pasado ser favorito o tener una expectativas altas", agregó el jugador natural de Gijón.

Para Carreño, la lluvia que cayó en París afectó a su juego y benefició a su rival italiano, porque tira muy bien en situaciones en la que se necesita fuerza extra. "La bola era un oso por lo pesada que estaba", lamentó el tenista español.