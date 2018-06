Verdasco, la cara; Bautista Agut y Carreño, la cruz

Fernando Verdasco, trigésimo quinto del mundo, fue el único de los tres españoles que logró pasar a los octavos de Roland Garros, mientras que sus compatriotas Roberto Bautista Agut, en un emotivo y disputado encuentro ante Novak Djokovic, y Pablo Carreño fueron eliminados.

Verdasco, de 34 años, se dio otro homenaje en la arcilla parisina al batir por 7-6 (4), 6-2 y 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov, quinto del mundo, y se medirá en octavos de final al serbio Novak Djokovic, verdugo de Bautista Agut.

El tenista madrileño logró este viernes su victoria 102 en los "Grand Slams" en su 60 participación seguida en un gran torneo en una sólida actuación ante un jugador del top 10, al que salvó tres bolas de set en la primera manga.

"Quizá si hubiese perdido ese set, podría haber sido diferente", opinó el tenista español, quien accede por séptima vez a los octavos de Roland Garros, su mejor marca.

Verdasco ya dejó en la cuneta en la primera ronda al japonés Yoshihito Nishioka (266) en cinco sets y, en la segunda, eliminó al argentino Guido Andreozzi (109) en tres.

Pocos días después de fallecer su madre, Ester, de forma inesperada, Bautista Agut saltó a la pista Suzanne Lenglen para intentar que Djokovic sintiese que tenía enfrente "una montaña".

Y así fue porque el partido se fue hasta los cuatro sets y las tres horas y 48 minutos.

"Al final el partido se resume en tres o cuatro puntos. Y a un jugador como él no puedes darle una segunda oportunidad. Es un gran campeón", juzgó el castellonense, quien estuvo cerca de ganar al serbio la tercera manga y ponerse 2-1 por delante.

El tenista español, que buscaba llegar a los octavos por tercera vez seguida, cerró su participación después de superar al uzbeco Denis Istomin en primera ronda y al colombiano Santiago Giraldo en segunda.

Al término del partido, en el que Djokovic reventó su raqueta por un ataque de rabia, Bautista Agut confesó que el serbio le había dado la enhorabuena y transmitido las condolencias por el fallecimiento de su madre.

"Me ha dicho que es un placer jugar contra mí y que soy un gran luchador. También me dio el pésame por lo que pasó. Yo le he deseado suerte", contó.

La eliminación de Carreño causó sorpresa, pues se medía un jugador 72 del mundo al que había ganado en un Challenger en 2015 y en el torneo de Rio de Janeiro en 2018, ambos en tierra batida.

No obstante, el italiano Marco Cecchinato venía de ganar esta temporada su primer torneo ATP, en la arcilla de Budapest.

El asturiano, cuartofinalista en la pasada edición de Roland Garros, ganó el primer set por 6-2, pero el transalpino le dio la vuelta: 7-6 (5), 6-3 y 6-1 en dos horas y 19 minutos.

La segunda mejor raqueta española había ganado con apuros al eslovaco Jozef Kovalik, en la primera ronda, y al argentino Federico Delbonis, en la segunda.

"No me fijo en que soy el segundo mejor español. Me fijo en que son el undécimo del mundo", aseveró Carreño, de 26 años.

"En las dos primeras rondas sufrí en algún momento, pero conseguí sacarlo bastante bien. Hoy salía como favorito. No creo que me haya pesado ser favorito o tener una expectativas altas", agregó el jugador natural de Gijón.

Para Carreño, la lluvia que cayó en París afectó a su juego y benefició a su rival italiano, porque tira muy bien en situaciones en la que se necesita fuerza extra.

"La bola era un oso por lo pesada que estaba", lamentó el tenista español.