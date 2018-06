Söderling: Federer debería darme las gracias por la victoria sobre Nadal en 2009

París, 7 jun (EFE).- El extenista sueco Robin Söderling aseguró que Roger Federer debería darle las gracias por la victoria de Roland Garros en 2009, cuando allanó el camino al suizo al haber eliminado al español Rafael Nadal en los octavos de aquel torneo.

"Él debería (darme las gracias). Estoy todavía esperando", dijo entre risas Söderling, en una conferencia de prensa celebrada este jueves en Roland Garros.

"Cuando él vio que gané a Rafa creo que (Federer) estaba un poco feliz, seguro", agregó el sueco, quien apeó a Nadal en los octavos de final -la primera derrota en Roland Garros del español- y se midió en la final ante Federer, ante el que se inclinó y propició que el suizo levantase el único "Grand Slam" que le faltaba.

"De todas formas, ¿quién sabe si el propio Federer habría batido a Rafa?", agregó Söderling.

El exjugador confesó que dos de las claves de su histórica victoria en 2009 fue ser "muy agresivo" y creerse al "100 %" que se podía ganar a un jugador top como el español.

"He visto a muchos buenos jugadores, algunos top, que salen a la cancha contra Rafa en la tierra batida o Roger en la pista dura u otra superficie que no se creen al 100 % que pueden ganar. Ellos esperan ganar, pero no se lo creen", aseveró.

Según el extenista sueco, tanto Nadal, de 32 años, como Federer, de 36, están gestionando bien sus carreras dosificando su participación en los torneos y se mostró sorprendido que no hayan perdido la ambición.

"Ellos tienen aún hambre. Estoy convencido de que la rivalidad entre ellos les ha ayudado mucho. Creo que unas de las principales razones por las que Roger todavía juega es porque piensa que, si se retira ahora, Rafa puede seguir jugando y batirle algunos récords", opinó.