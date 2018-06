Nadal contra Thiem: el rey de la arcilla contra el príncipe heredero

París, 9 jun (EFE).- Rafael Nadal, el indiscutible rey de la tierra batida, y Dominic Thiem, considerado su heredero en esa superficie, pelean este domingo (15.00 CET) por levantar la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros, que sería la undécima para el español y la primera para el austríaco.

Siete años y medio separan a Nadal, que acaba de completar 32, y a Thiem, que hace 25 en septiembre, aunque a los dos les une su voracidad en la arcilla. La tremenda temporada de ambos en esa superficie habla por sí sola.

El español, número uno mundial, tiene 25 partidos ganados y una sola derrota en la gira en arcilla, precisamente ante el austríaco en los cuartos de final de la final del Mutua Madrid Open (7-5 y 6-3), hace poco más de un mes.

Thiem, tenista de golpes demoledores y rápido de piernas, parece ser el único que en los dos últimos años ha hallado la criptonita para desactivar a Nadal en la arcilla.

El jugador de Wiener Neustadt, quien este año tiene en la tierra batida 28 encuentros ganados y dos reveses, le venció también hace cerca de un año en los cuartos de Roma.

Sin embargo, el español suma más títulos que su rival del domingo: Montecarlo, Roma y Barcelona, frente a Lyon y Buenos Aires. También juega a favor de Nadal su fiabilidad en las finales. Las otras diez que disputó en la cancha Philippe Chatrier las ganó, la última de ellas el pasado año 2017 ante el suizo Stan Wawrinka.

"Es un día para estar felices. Son once veces de estar en una final como Roland Garros (...) Parece que es lo lógico, pero no lo es, no quiero que así lo sea", manifestó el tenista español, nada más sellar su pase a la decisión de la arcilla parisina.

Los número del mallorquín en el torneo de tierra batida por excelencia asustan, pues cuenta con 85 encuentros vencidos y solo dos perdidos, uno ante el sueco Robin Söderling en los octavos de 2009 y otro ante Novak Dkojovic en los cuartos 2015.

El español, número uno del mundo, busca agrandar su ya exuberante palmarés de 78 títulos, 16 de ellos "Grand Slam", entre los que figuran 10 Copas de los Mosqueteros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), más que ningún otro tenista en la historia y a mucha distancia del segundo, el extenista sueco Björn Borg, quien acumula seis.

Asimismo, un triunfo el domingo serviría para sumar décimo séptimo "Grand Slam" y acercarse a los veinte del suizo Roger Federer. Igualaría de paso el récord de la australiana Margaret Court, quien también se alzó con once grandes de un mismo torneo (Open de Australia entre 1960 y 1973).

Si Nadal representa la jerarquía, Thiem encarna la revolución. El tenista austríaco (10 títulos en su haber, todos menores) está empeñado en destronar al español, contra el que perdió en las semifinales de Roland Garros de 2017.

"Sé como jugar contra él. Tengo un plan (...) Intentaré todo para que mi plan funcione aquí también y no solo en Madrid o Roma (torneos en los que venció al español)", avisó el aspirante, debutante en la final de un "Grand Slam".

Thiem quiere reeditar los pasos de su compatriota Thomas Muster, quien desde 1995 figura como el único austríaco en vencer la Copa de los Mosqueteros.

Para llegar a la final, el cuadro fue más amable para Nadal, quien apeó al italiano Simone Bolelli (130 del mundo) en primera fase; al argentino Guido Pella (78), en segunda; al francés Richard Gasquet (32), en tercera; y al alemán Maximiliam Marterer (70), en octavos.

Los argentinos Diego Schwartzman (undécimo) -el único capaz en robarle un set- y Juan Martín del Potro (sexto) fueron sus últimas víctimas en cuartos y semifinales, respectivamente.

El austríaco tuvo una primera ronda asequible, ante el bielorruso Iliá Ivashka (119), pero en la segunda se encontró a un jugador peligroso, el griego Stefanos Tsitsipas (39) ante el que cedió un set.

En tercera ronda, tuvo que sudar más lo esperado frente al italiano Matteo Berrettini (96), ante el que también se dejó una manga.

En los octavos, perdió otro set ante el japonés Kei Nishikori (21) y en los cuartos le tocó uno de los premios "gordos" del sorteo, el número tres mundial Alexander Zverev, doblegado en tres sets por Thiem, quien remató la faena con solvencia en semifinales al apear al italiano Marco Cecchinato (72), sorpresa de la competencia.

