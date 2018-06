Mischa Zverev, primer rival de Roger Federer

El alemán Mischa Zverev, 54 del mundo, venció al ruso Mihail Youznhy por 7-6 (5) y 6-3, y será el primer rival del suizo Roger Federer en su debut de este miércoles en el torneo de Stuttgart, dotado con 656.015 euros en premios.

Será el regreso de Federer a la competición después del 24 de marzo tras caer en la segunda ronda del torneo de Miami contra el australiano Thanasi Kokkinakis. Han sido dos meses y 21 días de descanso para el de Basilea, que reaparece en la Mercedes Cup para prepararse a fondo para Wimbledon, después de saltarse la temporada de tierra batida por segundo año consecutivo.

El ATP 250 de Stuttgart representa para Federer, no sólo una preparación para la cita del All England club, sino también la posibilidad de volver a desplazar al español Rafael Nadal del número 1 del ránking de la ATP el próximo 18 de junio. Logro que puede conseguir si alcanza la final, ya que no defiende ni un solo punto al caer el año pasado a las primeras de cambio contra el alemán Tommy Haas.

Federer, que comienza el torneo en octavos tras estar exento en primera ronda, se ha enfrentado con Mischa Zverev en cinco ocasiones, tres de ellas sobre hierba y saldadas las cinco con triunfo del suizo, que no ha cedido un solo set en todas, siendo la última en Wimbledon el pasado año (7-6, 6-4 y 6-4).

El suizo es el primer favorito y el francés Lucas Pouille el segundo. Pouille debutará contra el alemán Rudokl Molleker, invitado especial, que derrotó a su compatriota Jan-Lennard Struff, por 6-4, 6-7 85) y 6-3.